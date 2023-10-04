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  4. И сразу дубль! Герой Шахтера Сикан отметился первыми голами в еврокубках
Лига чемпионов
04 октября 2023, 22:43 |
341
1

И сразу дубль! Герой Шахтера Сикан отметился первыми голами в еврокубках

Даниил дважды поразил ворота «Антверпена» в ЛЧ и был признан лучшим игроком поединка

04 октября 2023, 22:43 |
341
1
И сразу дубль! Герой Шахтера Сикан отметился первыми голами в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

4 октября состоялся матч 2-го раунда Лиги чемпионов в группе H между клубами «Антверпен» (Бельгия) и «Шахтер» (Украина). Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу донецкой команды.

Дублем в этом поединке отметился 22-летний украинский форвард «горняков» Даниил Сикан.

Для украинца эти 2 мяча стали первыми в Лиге чемпионов и еврокубках.

Сикан провел 12-й матч на евро-арене за «Шахтер» (9 в ЛЧ и 3 в ЛЕ). На его счету также 2 ассиста.

Представители УЕФА признали Даниила Сикана лучшим игроком встречи «Антверпен» – «Шахтер».

ВИДЕО. 1-й гол Даниила Сикана в ворота Антверпена

ВИДЕО. 2-й гол Даниила Сикаеа в ворота Антверпена

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Источник Sport.ua
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Roman serhi
Для Сикана это очень вовремя.  Начал снимать он психологически
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