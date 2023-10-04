И сразу дубль! Герой Шахтера Сикан отметился первыми голами в еврокубках
Даниил дважды поразил ворота «Антверпена» в ЛЧ и был признан лучшим игроком поединка
4 октября состоялся матч 2-го раунда Лиги чемпионов в группе H между клубами «Антверпен» (Бельгия) и «Шахтер» (Украина). Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу донецкой команды.
Дублем в этом поединке отметился 22-летний украинский форвард «горняков» Даниил Сикан.
Для украинца эти 2 мяча стали первыми в Лиге чемпионов и еврокубках.
Сикан провел 12-й матч на евро-арене за «Шахтер» (9 в ЛЧ и 3 в ЛЕ). На его счету также 2 ассиста.
Представители УЕФА признали Даниила Сикана лучшим игроком встречи «Антверпен» – «Шахтер».
ВИДЕО. 1-й гол Даниила Сикана в ворота Антверпена
ВИДЕО. 2-й гол Даниила Сикаеа в ворота Антверпена
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