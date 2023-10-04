И сразу дубль! Герой Шахтера Сикан отметился первыми голами в еврокубках

4 октября состоялся матч 2-го раунда Лиги чемпионов в группе H между клубами «Антверпен» (Бельгия) и «Шахтер» (Украина). Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу донецкой команды.

Дублем в этом поединке отметился 22-летний украинский форвард «горняков» Даниил Сикан.

Для украинца эти 2 мяча стали первыми в Лиге чемпионов и еврокубках.

Сикан провел 12-й матч на евро-арене за «Шахтер» (9 в ЛЧ и 3 в ЛЕ). На его счету также 2 ассиста.

Представители УЕФА признали Даниила Сикана лучшим игроком встречи «Антверпен» – «Шахтер».

ВИДЕО. 1-й гол Даниила Сикана в ворота Антверпена

ВИДЕО. 2-й гол Даниила Сикаеа в ворота Антверпена