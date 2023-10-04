Ярослав Ракицкий – самый возрастной украинец, забивший в ЛЧ
Защитник «горняков» опередил Андрея Шевченко
Сегодня, 4 октября, донецкий «Шахтер» в матче второго раунда Лиги чемпионов сумел обыграть бельгийский «Антверпен» в зрелищном матче со счетом 3:2.
Второй гол дончан в этом матче сумел забить украинский защитник Ярослав Ракицкий, отметившийся со штрафного удара.
Благодаря этому голу Ярослав Ракицкий опередил легендарного Андрея Шевченко и стал самым возрастным украинцем, забившим в Лиге чемпионов. На сегодня Ярославу 34 года и 62 дня.
Свой следующий матч в Лиге чемпионов «Шахтер» сыграет на выезде против «Барселоны», встреча запланирована на 25 октября, начало в 21:45 по киевскому времени.
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