Ярослав Ракицкий – самый возрастной украинец, забивший в ЛЧ

Сегодня, 4 октября, донецкий «Шахтер» в матче второго раунда Лиги чемпионов сумел обыграть бельгийский «Антверпен» в зрелищном матче со счетом 3:2.

Второй гол дончан в этом матче сумел забить украинский защитник Ярослав Ракицкий, отметившийся со штрафного удара.

Благодаря этому голу Ярослав Ракицкий опередил легендарного Андрея Шевченко и стал самым возрастным украинцем, забившим в Лиге чемпионов. На сегодня Ярославу 34 года и 62 дня.

Свой следующий матч в Лиге чемпионов «Шахтер» сыграет на выезде против «Барселоны», встреча запланирована на 25 октября, начало в 21:45 по киевскому времени.