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  4. Ярослав Ракицкий – самый возрастной украинец, забивший в ЛЧ
Лига чемпионов
04 октября 2023, 22:15 |
1732
1

Ярослав Ракицкий – самый возрастной украинец, забивший в ЛЧ

Защитник «горняков» опередил Андрея Шевченко

04 октября 2023, 22:15 |
1732
1
Ярослав Ракицкий – самый возрастной украинец, забивший в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Сегодня, 4 октября, донецкий «Шахтер» в матче второго раунда Лиги чемпионов сумел обыграть бельгийский «Антверпен» в зрелищном матче со счетом 3:2.

Второй гол дончан в этом матче сумел забить украинский защитник Ярослав Ракицкий, отметившийся со штрафного удара.

Благодаря этому голу Ярослав Ракицкий опередил легендарного Андрея Шевченко и стал самым возрастным украинцем, забившим в Лиге чемпионов. На сегодня Ярославу 34 года и 62 дня.

Свой следующий матч в Лиге чемпионов «Шахтер» сыграет на выезде против «Барселоны», встреча запланирована на 25 октября, начало в 21:45 по киевскому времени.

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Ярослав Ракицкий Антверпен Шахтер Донецк Антверпен - Шахтер Лига чемпионов цифры и факты
Источник Украинский футбол
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Serhii P.
я дико вибачаюсь, в статті я побачив помилку, тому що Ракицький - не українець, а ватан. 
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