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Лига чемпионов
04 октября 2023, 22:16 | Обновлено 04 октября 2023, 22:19
2745
0

Суперкамбек в Бельгии! Оценки за матч ЛЧ Антверпен – Шахтер, кто лучший?

Донецкий клуб обыграл соперников со счетом 3:2, хотя уступал 0:2

04 октября 2023, 22:16 | Обновлено 04 октября 2023, 22:19
2745
0
Суперкамбек в Бельгии! Оценки за матч ЛЧ Антверпен – Шахтер, кто лучший?
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

4 октября состоялся матч 2-го раунда Лиги чемпионов в группе H между клубами «Антверпен» (Бельгия) и «Шахтер» (Украина). Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу донецкой команды.

«Горняки» уступали 0:2 до 48-й минуты. Затем один гол отыграл Даниил Сикан, счет сравнял Ярослав Ракицкий на 71-й, а на 76-й Сикан оформил дубль.

«Антверпен» мог вырвать ничью на 90+7-й, однако защитник и капитан команды Тоби Алдервейрелд не смог реализовать 11-метровый.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим был признан Сикан, который получил 8.4 баллов. Высокие оценки также у Ярослава Ракицкого (7.9) и Егора Назарины (7.4).

Худшим игроком матча стал голкипер бельгийского клуба Жан Бутес (5.3). Алдервейрелд, который не смог спасти свою команду, удостоился оценки в 6.9 баллов.

Представители УЕФА лучшим игроком поединка также признали Сикана:

«Самый ценный игрок с двумя голами. Он упорно боролся с центральными защитниками «Антверпена».

Оценки WhoScored за матч Антверпен – Шахтер – 2:3

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Даниил Сикан Тоби Алдервейрелд Ярослав Ракицкий Егор Назарина лучший игрок WhoScored Лига чемпионов Шахтер Донецк Антверпен Антверпен - Шахтер
Источник Sport.ua
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