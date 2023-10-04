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Молодежные турниры
04 октября 2023, 19:32 | Обновлено 04 октября 2023, 19:46
208
0

Турнирные таблицы Юношеской лиги УЕФА. Шахтер U-19 – третий в квартете

Завершились все матчи 2-го тура

04 октября 2023, 19:32 | Обновлено 04 октября 2023, 19:46
208
0
Турнирные таблицы Юношеской лиги УЕФА. Шахтер U-19 – третий в квартете
ФК Шахтер Донецк

В среду, 4 октября, команда U-19 донецкого «Шахтера» провела против ровесников из «Антверпена» матч 2-го тура групповой стадии Юношеской лиги УЕФА.

Игра, напомним, завершилась победой молодых «горняков» со счетом 2:1.

В турнирной таблице группы Н Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» U-19 занимает 3-е место, имея 3 очка. По дополнительным показателям он уступает «Порту» U-19. Лидирует команда «Барселона» U-19, у которой 6 очков из шести. Замыкает квартет «Антверпен» U-19 (0 пунктов).

Турнирные таблицы групп Юношеской лиги УЕФА

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Источник Sport.ua
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