«Сияющие» из Страны полночного солнца. Что нужно знать о Брейдаблике

«…Есть там место, что Брейдаблик зовется.

Нет прекраснее обители на небесах…»

(Снорри Стурлуссон, Прозаическая Эдда).

«Брейдаблик» из далекой и таинственной Исландии… Редко соперниками украинских клубов становятся команды из этой северной страны, страны ледников и гейзеров, мифов и легенд, страны со старейшим в мире парламентом – исландский Альтинг существует с 930 года практически непрерывно. Лишь в первой половине 19-го века он не заседал. Исландия – страна с языком, который сохранился в практически неизменном виде с тех пор, как викинги под предводительством Эйрика Рыжего впервые высадились на этой земле. Благодаря этому любой исландец без труда читает древние саги так, как они были записаны и любой исландский ребенок легко скажет, кто из его предков первым ступил на берег Исландии.

«Брейдаблик», конечно, не так стар, как Альтинг или саги, свою историю он ведет с 1950-го года. Но само его имя переносит в нас во времена викингов и скальдов, асов и ванов, йотунов и конунгов. С него мы и начнем наш рассказ.

Загадочная буква или небольшой экскурс в лингвистику

Название исландского клуба в оригинале выглядит вот так: «Breiðablik». В середине его, словно в сердце, одна из тех букв, которые подчеркивают возраст исландского языка и его неизменность на протяжении многих веков. Эта буква «ð», которая называется Эт, в старые времена была и в английском языке, но к концу 17-го века с развитием печати она постепенно вышла из обращения, уступив место диграфу «th». Он и по сей день обозначает в английском языке звук, который в исландском обозначается буквой Эт. С той лишь разницей, что если в исландском языке буква Эт заключена между гласными, то она звучит, как нечто среднее между «д» и «з». Потому соперника «Зари» можно называть «Брейдаблик» или «Брейзаблик» с ударением на первый слог – и то, и другое будет недалеко от истины.

Обитель сияющего или что такое Брейдаблик

Название соперника «Зари» – прямая отсылка к скандинавской мифологии и древним сагам. «То, что светит далеко» или «Сияющий широко» – таково его значение. Яркое название для клуба, который за свою историю лишь дважды выигрывал национальный чемпионат и лишь немногим более десяти лет, как играет в еврокубках.

В скандинавской мифологии «Брейдабликом» называлась обитель бога Балдра, одного из асов, сына Одина и Фригг, брата Локи. Крыша обители Балдра и его жены Нанны – из серебра, а колонны – из золота. В поэме Гримнисмол из безымянного сборника, ставшего известным, как Поэтическая Эдда, читаем такие строки:

«…Седмой – Брейдаблик,

Там Балдра обитель

В стране, что, знаю, так чиста

И свободна от злой судьбы…»



Упоминается Брейдаблик и в Прозаической или Младшей Эдде Снорри Стурлуссона:



«...Он живет в месте, что Брейдаблик зовется

На небесах оно и нет там места ничему нечистому...»

Уже в этих двух цитатах ощущается, что Брейдаблик – место, которое сияет своей красотой так, что об этом знают очень далеко. Наверное, поэтому дворец Балдра, который был так красив и чист душой, что от него исходило сияние, спустя много столетий дал исландскому клубу не только имя, а и прозвище «Blikar» – «Сияющие».

Брейдаблик из Копавогюра, краткая история

Истоия «Брейдаблика» не такая древняя, как поэзия скальдов. До 2005 года клуб из южного пригорода Рейкьявика был типичной командой-лифтом между первым и вторым дивизионами чемпионата Исландии. Лишь в 2006-м году начался подъем этой команды к вершинам исландского футбола. И был он быстр – уже в 2010-м «Сияющие» выиграли чемпионат Исландии и дебютировали в еврокубках, проиграв шотландскому «Мазервеллу» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.



Getty Images/Global Images Ukraine. «Копавегсвеллюр», домашний стадион «Брейдаблика»

В сезоне 2013/14 «Сияющие» начали Лигу Европы с первого раунда квалификации и прошли до третьего раунда, впервые сыграв против более, чем одной команды. При этом во втором раунде выбили австрийский «Штурм», а в третьем уступили казахстанскому «Актобе» только в серии пенальти. А, начиная с 2021-го года «Брейдаблик» борется за выход в групповой раунд еврокубков, попутно во второй раз выиграв национальный чемпионат, и в нынешнем сезоне ему это удалось. Впервые в своей истории клуб из Копавогюра сыграет в групповом раунде Лиги конференций.

Состав «Сияющих» – вратари

1. Антон Эйнарссон, 12. Брюньяр Брагасон, 35. Хильмар Хельгасон, Йон Симонарсон

Основной вратарь «Брейдаблика» – 29-летний Антон Эйнарссон. В нынешнем сезоне он сыграл 24 матча в национальном чемпионате. Опытный голкипер, который, однако, играл только в Исландии. В «Брейдаблик» пришел в 2020-м году из «Валюра», откуда даже вызывался в сборную Исландии, за которую сыграл два матча. В нынешней еврокубковой кампании Эйнарссон пропустил 19 голов в 10 матчах, из которых четыре отыграл без пропущенных голов. Так что Эйнарссон может или пропустить и сразу много, или оказаться непробиваемым с одинаковой вероятностью.



Getty Images/Global Images Ukraine. Антон Эйнарссон

Дублер Эйнарссона – 23-летний Брюньяр Брагасон, который только в прошлом году дебютировал в составе «Сияющих», куда перешел также в 2020-м году из «Викингюр Олафсвика». В нынешнем сезоне стал получать больше игрового времени, в том числе – сыграл в ответном, домашнем матче третьего раунда квалификации Лиги Европы против боснийского «Зриньски», и не пропустил. Случилось это после выездных 2:6 с Эйнарссоном в воротах, так что исландцам не особо помогло.

Есть в заявке «Брейдаблика» еще два вратаря – 18-летний новичок клуба Хильмар Хельгасон, который ремя от времени попадает на скамейку запасных, и совсем молодой, 16-летний собственный воспитанник Йон Симонарсон, котрого только начали подпускать к работе с первой командой. 27 августа в матче национального чемпионата против столичного «Викингюра» Симонарсон впервые попал в заявку на игру.

Состав «Сияющих» – защитники

4. Дамир Муминович, 5. Арнор Адальстейнссон, 7. Хоскюлдюр Гуннлаугссон, 21. Виктор Маргеирссон, 25. Давид Ингварссон, 26. Асгеир Оррасон, 28. Оливер Стефанссон.

В защите «Брейдаблика» явно выделяется основная тройка – Дамир Муминович, Хоскюлдюр Гуннлаугссон и Виктор Маргейрссон. Гуннлаугссон, капитан команды, отвечает за правый фланг – это его родная позиция. Серб по происхождению, но исландец по паспорту, ветеран и рекордсмен команды по количеству сыгранных матчей Муминович и Маргейрссон играют в центре. И так – чаще всего. Очень вероятно, что эта троица выйдет против «Зари».

А вот позиция левого защитника у «Сияющих» – загадка. Номинальный левый защитник в составе один – Давид Ингварссон, но он чаще всего выходит на замену, а со старта слева в защите играет номинальный центральный полузащитник Андри Йеоман. Загадка в загадке. Ингварссон, кстати, очень универсален – может и левого полузащитника сыграть, и левого вингера.



Getty Images/Global Images Ukraine. Дамир Муминович

Может слева появиться и номинальный центральный защитник Арнор Адальстейнссон, но в этом ничего загадочного – для Адальстейнссона позиция левого защитника вторая после родной. В последних матчах чемпионата Исландии на левый фланг переходил Гуннлаугссон и тогда его место справа занимал, – еще одна загадка «Сияющих», – номинальный опорник Антон Людвикссон. Он же сыграл на позиции правого защитника в матче против «Маккаби», а Гуннлаугссон ушел в центр полузащиты.

Наконец, Оливер Стефанссон и Асгейр Оррасон – это уже глубокий запас. Оба – центральные защитники, Оррасон может сыграть также справа. Стефанссон время от времени получает игровое время, а против санмаринского «Тре Пенне» даже вышел в старте в паре с Муминовичем, а Оррасон в нынешнем сезоне сидит на скамейке запасных.

Состав «Сияющих» – полузащитники

3. Оливер Сигурйонссон, 6. Александер Сигурдарсон, 8. Виктор Эйнарссон, 9. Патрик Йоханнесен (Фарерские Острова), 11. Гисли Эйольфссон, 13. Антон Людвикссон, 14. Ясон Сванторссон, 15. Агуст Торстейнссон, 16. Дагюр Фьельстед, 19. Атли Гуннарссон, 22. Агуст Хлюнссон, 27. Эйрикюр Бек, 30. Андри Йеоман, Виктор Петурссон, Габриэль Снар.

Главный тренер «Брейдаблика» Оскар Торвальдссон – не приверженец какой-либо конкретной расстановки игроков в полузащите. В нынешней еврокубковой кампании «Сияющие» использовали как минимум две расстановки, любую из которых Торвальдссон может применить против «Зари» с одинаковой вероятностью. И в любой из этих расстановок лишь несколько игроков будут на поле практически гарантированно.

Если Торвальдссон изберет схему 4-2-3-1, которой он играл против «Маккаби», то в опорной зоне, скорее всего, сыграют Александер Сигурдарссон и Оливер Сигурйонссон. Во всяком случае – они появлялись в такой расстановке чаще всего. Против черногорской «Будучности» Сигурдарссон играл левого атакующего полузащитника, а на его место в опорной зоне – Андри Йеоман, а против «Маккаби» – Гуннлаугссон вместо Сигурйонссона.

Иное дело – тройка атакующих хавов. Здесь чаще всего появляются лучший ассистент команды Виктор Эинарссон, способный сыграть справа или слева при номинальной позиции в центре, и лучший бомбардир Гисли Эйольфссон, который обычно играет в центре, но может сыграть слева. Если Эйнарссон играл слева, то справа выходил Ясон Сванторссон.

Против «Тре Пенне» Эйольфссон сыграл слева, Эинарссон – справа, а в центре вышел нечастый гость в стартовом составе Агуст Хлюнссон, а против «Маккаби» левого полузащитника сыграл номинальный форвард Клеминт Олсен.



Getty Images/Global Images Ukraine. Гисли Эйольфссон

Вторая расстановка в распоряжении Оскара Торвальдссона – атакующие 4-3-3. В этом случае Сигурйонссон становится единственным опорником, Эйольфссон практически наверняка сыграет одного из пары центральных полузащитников. Вторым в этой паре чаще всего выходит Антон Людвикссон, но может появиться и Эйнарссон, как было в первом матче против ирландского «Шамрока», или Эйнарссон и Людвикссон сыграют в паре, как было против «Маккаби».

В атакующей группе справа выходит Сванторссон, игрок чисто атакующий, которого иногда указывают даже как форварда, а слева Торвальдссон может выпустить кого угодно. В пяти матчах с расстановкой атакующие 4-3-3 слева по очереди сыграли номинальный форвард Кристинн Стеиндорссон, Эинарссон, Игнварссон, еще один номинальный форвард Олсен и Эйольфссон. Очередная загадка «Сияющих»....

Наконец, Торвальдссон может выставить конфигурацию 4-3-3 защитные, как было в ответном матче против «Копенгагена». Тогда Сигурйонссон и Людвикссон сыграли опорников, Эйольфссон – центрального полузащитника, а Эинарссон и Сванторссон – на флангах в атакующей группе.

Состав «Сияющих» – нападающие

2. Кристофер Палссон, 10. Кристинн Стеиндорссон, 18. Эйтор Велер, 20. Клеминт Олсен (Фарерские Острова), 23. Кристофер Кристинссон, Арнар Арнарссон

«Брейдаблик» играет в одного форварда и это аксиома. И на эту позицию у Торвальдссона есть две практически равнозначные кандидатуры. Фаререц Клеминт Олсен – второй бомбардир нынешнего состава «Сияющих» с шестью забитыми голами (больше - только у Эйольфссона, который забил семь голов) и второй ассистент (совместно со Сванторссоном, Людвикссоном и все тем же Эйольфссоном) с четырьма результативными передачами (больше – только у Эинарссона, который сделал пять ассистов).

Именно фаререц играл на острие в матче против «Маккаби», перед которым шесть матчей подряд на этой позиции выходил Кристинн Стеиндорссон, чья результативность далека от Олсена, но четыре результативных передачи в нынешней еврокубковой кампании он сделал.

Кристофер Кристинссон и Эйтор Велер – ближайший запас. Оба регулярно выходят на замену, Кристинссон даже забивал во внутренних соревнованиях. А Кристофер Палссон и Арнар Арнарссон – отдаленное будущее атаки «Сияющих».

Чего ждать от «Сияющих»

Как видим, «Брейдаблик» – интересная команда, в которой уважают универсализм и возможность сыграть даже на далеких от родной позициях. Потому предугадать, какую загадку «Сияющие» загадают «Заре» на поле, очень сложно, и справится ли с этой загадкой украинский клуб – непросто.