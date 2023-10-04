Стал известен стартовый состав Шахтера на матч против Антверпена

Сегодня, 4 октября, во 2-м туре группового этапа Лиги Чемпионов донецкий «Шахтер» сыграет на выезде против чемпиона Бельгии «Антверпена».

Начало матча запланировано на 19:45 по киевскому времени. Стал известен стартовый состав «горняков» на эту игру.

Шахтер: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Криськив, Сикан.

Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Чигринский, Мироши, Козик, Кастилло, Эгиналду, Швед, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келси.

Напомним, в первом туре ЛЧ донецкий клуб уступил «Порту» со счетом 1:3, а «Антверпен» получил пять сухих мячей от «Барселоны».