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Лига чемпионов
04 октября 2023, 18:47 | Обновлено 04 октября 2023, 19:47
2981
7

Стал известен стартовый состав Шахтера на матч против Антверпена

4 октября в 19:45 состоится матч «горняков» против бельгийцев

04 октября 2023, 18:47 | Обновлено 04 октября 2023, 19:47
2981
7
Стал известен стартовый состав Шахтера на матч против Антверпена
ФК Шахтер.

Сегодня, 4 октября, во 2-м туре группового этапа Лиги Чемпионов донецкий «Шахтер» сыграет на выезде против чемпиона Бельгии «Антверпена».

Начало матча запланировано на 19:45 по киевскому времени. Стал известен стартовый состав «горняков» на эту игру.

Шахтер: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Криськив, Сикан.

Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Чигринский, Мироши, Козик, Кастилло, Эгиналду, Швед, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келси.

Напомним, в первом туре ЛЧ донецкий клуб уступил «Порту» со счетом 1:3, а «Антверпен» получил пять сухих мячей от «Барселоны».

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Источник Twitter
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New Zealander
Бляяя ну он шо епанутый... Какой нах Сикан тем более после детских его очередных ошибок с Порту которые привели к голу. Келси и Кащук в сто раз лучше.
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+1
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Burevestnik
мабуть легіонери на лавці тільки для УПЛ
або на ЛЧ клуб забив          
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0
Burevestnik
на першому фото то вихованці ШД чи де ?   
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-1
ALF
На фото справжні кроти, а не якісь там альбіноси
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-1
Александр Шевченко
Нормальный состав. Легов нет в старте, если не считать грузина. Кроты должны привыкать к этому. Посмотрим на украинцев в действии. Аж не привычно, правда кротики, когда одни украинцы на поле?
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-3
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