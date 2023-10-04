Стал известен стартовый состав Шахтера на матч против Антверпена
4 октября в 19:45 состоится матч «горняков» против бельгийцев
Сегодня, 4 октября, во 2-м туре группового этапа Лиги Чемпионов донецкий «Шахтер» сыграет на выезде против чемпиона Бельгии «Антверпена».
Начало матча запланировано на 19:45 по киевскому времени. Стал известен стартовый состав «горняков» на эту игру.
Шахтер: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Криськив, Сикан.
Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Чигринский, Мироши, Козик, Кастилло, Эгиналду, Швед, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келси.
Напомним, в первом туре ЛЧ донецкий клуб уступил «Порту» со счетом 1:3, а «Антверпен» получил пять сухих мячей от «Барселоны».
⚒ Наш склад на матч з «Антверпеном» у Лізі чемпіонів ⭐️— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) October 4, 2023
🙌🏻 Уперед, «Шахтар»! 🧡
⏰ 19:45 (18:45 CET) 📺 MEGOGO
📱 Слідкуйте за всіма подіями навколо поєдинку у матч-центрі оновленого застосунку FC Shakhtar: https://t.co/wSOXT8SvLA.#АнтверпенШахтар | #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/iwPfN5V7pG
STARTING 1⃣1⃣! ✨ #RAFC #UCL #AntwerpShakhtar #COYR🔴⚪ pic.twitter.com/Vd1phFqpNK— Royal Antwerp FC (@official_rafc) October 4, 2023
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