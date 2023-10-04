В четверг, 5 октября луганская «Заря» во втором туре группового этапа Лиги конференций на выезде сыграет с исландским «Брейдабликом». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – Александар Ставрев из Северной Македонии.

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Брейдаблик – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Брейдаблик – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция