Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брейдаблик – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
Брейдаблик
05.10.2023 19:45 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
04 октября 2023, 18:37 |
337
0

Брейдаблик – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч второго тура Лиги конференций

04 октября 2023, 18:37 |
337
0
Брейдаблик – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

В четверг, 5 октября луганская «Заря» во втором туре группового этапа Лиги конференций на выезде сыграет с исландским «Брейдабликом». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – Александар Ставрев из Северной Македонии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Брейдаблик – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на MEGOGO.

Брейдаблик – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Брейдаблик – Заря
Брейдаблик – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Известна судейская бригада матча Зари с Брейдабликом
Брейдаблик Заря Луганск Лига конференций смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почеттино дал Мудрику книгу про то, как он сделал Тоттенхэм сильным клубом
Футбол | 04 октября 2023, 16:40 13
Почеттино дал Мудрику книгу про то, как он сделал Тоттенхэм сильным клубом
Почеттино дал Мудрику книгу про то, как он сделал Тоттенхэм сильным клубом

Напомним, Маурисио – наставник «Челси», Михаил – вингер «синих»

ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
Футбол | 04 октября 2023, 04:37 7
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля

АПЛ опубликовала запись разговора арбитров после отмененного гола Диаса

Рагнар КЛАВАН: «Пока в Украине гинут люди, россия не может играть в футбол»
Футбол | 04.10.2023, 17:12
Рагнар КЛАВАН: «Пока в Украине гинут люди, россия не может играть в футбол»
Рагнар КЛАВАН: «Пока в Украине гинут люди, россия не может играть в футбол»
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Футбол | 03.10.2023, 23:55
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»
Футбол | 04.10.2023, 11:27
Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»
Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
04.10.2023, 13:02 24
Футбол
ФОТО. Автобус с игроками Аль-Иттихада подвергся нападению в Иране. Пуля?
ФОТО. Автобус с игроками Аль-Иттихада подвергся нападению в Иране. Пуля?
02.10.2023, 21:31 7
Футбол
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
03.10.2023, 09:59 10
Бокс
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
03.10.2023, 11:27 32
Теннис
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 22
Футбол
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем