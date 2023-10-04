05.10.2023 19:45 - : -
Лига конференций04 октября 2023, 18:37 |
337
0
Брейдаблик – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч второго тура Лиги конференций
04 октября 2023, 18:37 |
337
0
В четверг, 5 октября луганская «Заря» во втором туре группового этапа Лиги конференций на выезде сыграет с исландским «Брейдабликом». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – Александар Ставрев из Северной Македонии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Брейдаблик – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на MEGOGO.
Брейдаблик – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 октября 2023, 16:40 13
Напомним, Маурисио – наставник «Челси», Михаил – вингер «синих»
Футбол | 04 октября 2023, 04:37 7
АПЛ опубликовала запись разговора арбитров после отмененного гола Диаса
Футбол | 04.10.2023, 17:12
Футбол | 03.10.2023, 23:55
Футбол | 04.10.2023, 11:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.10.2023, 13:02 24
02.10.2023, 21:31 7
03.10.2023, 02:25 2
03.10.2023, 09:59 10
03.10.2023, 11:27 32
03.10.2023, 08:20 22
02.10.2023, 21:10 11