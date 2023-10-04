В четверг, 5 октября луганская «Заря» во втором туре группового этапа Лиги конференций на выезде сыграет с исландским «Брейдабликом». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Брейдаблик – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

В первом туре «Заря» сыграла вничью 1:1 с «Генком». «Брейдаблик» на выезде проиграл 2:3 израильскому «Маккаби» Тель-Авив.