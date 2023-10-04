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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Брейдаблик – Заря
Лига конференций
04 октября 2023, 18:25 |
314
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Брейдаблик – Заря

Матч второго тура Лиги конференций

04 октября 2023, 18:25 |
314
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Брейдаблик – Заря
ФК Заря

В четверг, 5 октября луганская «Заря» во втором туре группового этапа Лиги конференций на выезде сыграет с исландским «Брейдабликом». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Брейдаблик – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

В первом туре «Заря» сыграла вничью 1:1 с «Генком». «Брейдаблик» на выезде проиграл 2:3 израильскому «Маккаби» Тель-Авив.

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Брейдаблик – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
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Источник Sport.ua
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