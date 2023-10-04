Известна судейская бригада матча Зари с Брейдабликом
Луганчане сыграют в Исландии во 2-м туре Лиги конференций
В четверг, 5 октября, в матче 2-го тура Лиги конференция луганская «Заря» сыграет на выезде с исландским клубом «Брейдаблик».
Команды рассудит бригада арбитров из Северной Македонии. Главный судья встречи – Александар Ставрев. На линиях ему будут помогать Деян Костадинов и Куштрим Лика, резервный арбитр – Игор Стойчевски. Бригаду ВАР составят немцы Харм Осмерс и Франциска Вильфеер.
Игра «Брейдаблик» – «Заря» начнется 5 октября в 19:45 по киевскому времени.
В 1-м туре Лиги конференций «Заря» сыграла вничью 1:1 с «Гентом», а «Брейдаблик» проиграл «Маккаби» из Тель-Авива – 2:3.
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