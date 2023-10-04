Известна судейская бригада матча Зари с Брейдабликом

В четверг, 5 октября, в матче 2-го тура Лиги конференция луганская «Заря» сыграет на выезде с исландским клубом «Брейдаблик».

Команды рассудит бригада арбитров из Северной Македонии. Главный судья встречи – Александар Ставрев. На линиях ему будут помогать Деян Костадинов и Куштрим Лика, резервный арбитр – Игор Стойчевски. Бригаду ВАР составят немцы Харм Осмерс и Франциска Вильфеер.

Игра «Брейдаблик» – «Заря» начнется 5 октября в 19:45 по киевскому времени.

В 1-м туре Лиги конференций «Заря» сыграла вничью 1:1 с «Гентом», а «Брейдаблик» проиграл «Маккаби» из Тель-Авива – 2:3.