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Лига конференций
04 октября 2023, 17:42 | Обновлено 04 октября 2023, 17:47
122
0

Известна судейская бригада матча Зари с Брейдабликом

Луганчане сыграют в Исландии во 2-м туре Лиги конференций

04 октября 2023, 17:42 | Обновлено 04 октября 2023, 17:47
122
0
Известна судейская бригада матча Зари с Брейдабликом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Ставрев

В четверг, 5 октября, в матче 2-го тура Лиги конференция луганская «Заря» сыграет на выезде с исландским клубом «Брейдаблик».

Команды рассудит бригада арбитров из Северной Македонии. Главный судья встречи – Александар Ставрев. На линиях ему будут помогать Деян Костадинов и Куштрим Лика, резервный арбитр – Игор Стойчевски. Бригаду ВАР составят немцы Харм Осмерс и Франциска Вильфеер.

Игра «Брейдаблик» – «Заря» начнется 5 октября в 19:45 по киевскому времени.

В 1-м туре Лиги конференций «Заря» сыграла вничью 1:1 с «Гентом», а «Брейдаблик» проиграл «Маккаби» из Тель-Авива – 2:3.

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Лига конференций Заря Луганск Брейдаблик
Источник УЕФА
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