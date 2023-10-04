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  4. Почеттино дал Мудрику книгу про то, как он сделал Тоттенхэм сильным клубом
Англия
04 октября 2023, 16:40 | Обновлено 04 октября 2023, 16:41
311
6

Почеттино дал Мудрику книгу про то, как он сделал Тоттенхэм сильным клубом

Напомним, Маурисио – наставник «Челси», Михаил – вингер «синих»

04 октября 2023, 16:40 | Обновлено 04 октября 2023, 16:41
311
6
Почеттино дал Мудрику книгу про то, как он сделал Тоттенхэм сильным клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Маурисио Почеттино подарил украинскому вингеру «синих» Михаилу Мудрику свою книгу под названием «Brave New World: Inside Pochettino's Spurs».

Михаил опубликовал фото с коучем «пенсионеров» в сториз в Instagram.

«Благодарю за подарок», – подписал фотографию Мудрик.

Некоторые пользователи Twitter удивились такому подарку от Почеттино.

Вот что написал юзер с ником Henry:

«Представьте себе, что ваш начальник дает вам книгу о том, как он превратил крупнейших соперников вашего клуба в хорошую команду…»

Почеттино тренировал лондонский «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.

2 октября Мудрик забил 1-й гол в составе «Челси» в официальных играх в матче АПЛ против «Фулхэма».

ФОТО. Почеттино дал Мудрику книгу про то, как он сделал Тоттенхэм сильным клубом

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Маурисио Почеттино Тоттенхэм Челси подарок фото Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Burevestnik
15 років головним тренером в Тоттенгемі.   великий строк ! 
скільки титулів завоював з командою за той час ? 
а не скільки...  
про що книга ?   
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Перець
Можна на олх загнати
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Serhii P.
А перекладати Мудрику хто буде? Мудрик володіє англійською доволі посередньо.
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