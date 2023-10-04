Почеттино дал Мудрику книгу про то, как он сделал Тоттенхэм сильным клубом
Напомним, Маурисио – наставник «Челси», Михаил – вингер «синих»
Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Маурисио Почеттино подарил украинскому вингеру «синих» Михаилу Мудрику свою книгу под названием «Brave New World: Inside Pochettino's Spurs».
Михаил опубликовал фото с коучем «пенсионеров» в сториз в Instagram.
«Благодарю за подарок», – подписал фотографию Мудрик.
Некоторые пользователи Twitter удивились такому подарку от Почеттино.
Вот что написал юзер с ником Henry:
«Представьте себе, что ваш начальник дает вам книгу о том, как он превратил крупнейших соперников вашего клуба в хорошую команду…»
Почеттино тренировал лондонский «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.
2 октября Мудрик забил 1-й гол в составе «Челси» в официальных играх в матче АПЛ против «Фулхэма».
ФОТО. Почеттино дал Мудрику книгу про то, как он сделал Тоттенхэм сильным клубом
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