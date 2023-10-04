Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Маурисио Почеттино подарил украинскому вингеру «синих» Михаилу Мудрику свою книгу под названием «Brave New World: Inside Pochettino's Spurs».

Михаил опубликовал фото с коучем «пенсионеров» в сториз в Instagram.

«Благодарю за подарок», – подписал фотографию Мудрик.

Некоторые пользователи Twitter удивились такому подарку от Почеттино.

Вот что написал юзер с ником Henry:



«Представьте себе, что ваш начальник дает вам книгу о том, как он превратил крупнейших соперников вашего клуба в хорошую команду…»

Почеттино тренировал лондонский «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.

2 октября Мудрик забил 1-й гол в составе «Челси» в официальных играх в матче АПЛ против «Фулхэма».

ФОТО. Почеттино дал Мудрику книгу про то, как он сделал Тоттенхэм сильным клубом