Рамос едва не превзошел достижение Тотти в Лиге чемпионов

Защитник испанского клуба «Севилья» Серхио Рамос стал самым возрастным автором голевой передачи в поединке Лиги чемпионов, начиная с 2014 года.

В матче с ПСВ (2:2) во 2-м туре групповой стадии нынешнего розыгрыша Рамос отметился ассистом в возрасте 37 лет и 187 дней.

В 2014 году нападающий «Ромы» Францеско Тотти отличился голевой передачей в матче с ЦСКА (5:1). Форварду «волков» на тот момент было 37 лет и 355 дней. Результат Тотти до сих пор остается самым возрастным в турнире.