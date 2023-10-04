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Лига чемпионов
04 октября 2023, 16:11 | Обновлено 04 октября 2023, 16:28
314
0

Рамос едва не превзошел достижение Тотти в Лиге чемпионов

Испанец стал автором одного из самых возрастных ассистов

04 октября 2023, 16:11 | Обновлено 04 октября 2023, 16:28
314
0
Рамос едва не превзошел достижение Тотти в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Защитник испанского клуба «Севилья» Серхио Рамос стал самым возрастным автором голевой передачи в поединке Лиги чемпионов, начиная с 2014 года.

В матче с ПСВ (2:2) во 2-м туре групповой стадии нынешнего розыгрыша Рамос отметился ассистом в возрасте 37 лет и 187 дней.

В 2014 году нападающий «Ромы» Францеско Тотти отличился голевой передачей в матче с ЦСКА (5:1). Форварду «волков» на тот момент было 37 лет и 355 дней. Результат Тотти до сих пор остается самым возрастным в турнире.

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Лига чемпионов Серхио Рамос Франческо Тотти Севилья ПСВ
Источник Opta
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