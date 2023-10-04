Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрик ТЕН ХАГ – об Андре Онана: «Он хороший вратарь»
Англия
04 октября 2023, 16:46 | Обновлено 04 октября 2023, 16:49
322
4

Эрик ТЕН ХАГ – об Андре Онана: «Он хороший вратарь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поддержал своего подчиненного

04 октября 2023, 16:46 | Обновлено 04 октября 2023, 16:49
322
4
Эрик ТЕН ХАГ – об Андре Онана: «Он хороший вратарь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выступление своего вратаря Андре Онана после очередной неуверенной игры в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (2:3):

«Я буду поддерживать Андре Онана, он может на меня рассчитывать. Он отличный вратарь, он может быть одним из лучших в мире. Мы уже увидели отличные качества Онана и его бойцовский характер. Он придет в себя, я уверен».

На счету Андре Онана 10 матчей в футболке «Манчестер Юнайтед», в которых он пропустил 18 голов. Всего в 3 поединках 27-летний камерунец оставив свои ворота сухими.

По теме:
Илья Забарный может стать игроком месяца в Борнмуте
Обматерил судью. Капитан Челси получил дисквалификацию
Сергей КОВАЛЕВ: «Верю в победу Шахтера над Антверпеном»
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг Лига чемпионов Андре Онана
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк обидно проиграла Самсоновой на пути в 1/4 финала в Пекине
Теннис | 04 октября 2023, 12:12 40
Костюк обидно проиграла Самсоновой на пути в 1/4 финала в Пекине
Костюк обидно проиграла Самсоновой на пути в 1/4 финала в Пекине

Марта в четвертый раз подряд уступила этой сопернице, хотя вела 3:0 в третьей партии

Ничья и красная карточка. Рух U-19 стартовал в Юношеской лиге УЕФА
Футбол | 04 октября 2023, 16:57 0
Ничья и красная карточка. Рух U-19 стартовал в Юношеской лиге УЕФА
Ничья и красная карточка. Рух U-19 стартовал в Юношеской лиге УЕФА

Львовская команда отыгралась во втором тайме

Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Футбол | 04.10.2023, 00:30
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Алькарас выбыл. Стали известны финалисты турнира АТР 500 в Пекине
Теннис | 03.10.2023, 18:23
Алькарас выбыл. Стали известны финалисты турнира АТР 500 в Пекине
Алькарас выбыл. Стали известны финалисты турнира АТР 500 в Пекине
Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
Теннис | 03.10.2023, 19:50
Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SergioDynamo
ну, ясен хрен, ти не скажеш, що він - херовой воротар. Це ж ти його купив)) В кожному матчі, де він пропускав є його особисті голи ( крім матча с Пелєс, там без варіантів)
Ответить
+1
Олександр
Если бы играл де Хейа то могли бы выиграть 
Ответить
0
bzzzzzz
купили вратаря за 50 млн, а он даже не один из самых лучших в мире....
Ответить
0
Перець
Онаніст воротар походу 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
03.10.2023, 11:27 32
Теннис
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
04.10.2023, 04:37 7
Футбол
Арум назвал вероятный гонорар Фьюри за бой с Усиком
Арум назвал вероятный гонорар Фьюри за бой с Усиком
02.10.2023, 23:48 2
Бокс
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
03.10.2023, 13:12
Бокс
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 22
Футбол
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
04.10.2023, 06:00
Футбол
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
03.10.2023, 09:59 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем