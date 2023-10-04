Эрик ТЕН ХАГ – об Андре Онана: «Он хороший вратарь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выступление своего вратаря Андре Онана после очередной неуверенной игры в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (2:3):

«Я буду поддерживать Андре Онана, он может на меня рассчитывать. Он отличный вратарь, он может быть одним из лучших в мире. Мы уже увидели отличные качества Онана и его бойцовский характер. Он придет в себя, я уверен».

На счету Андре Онана 10 матчей в футболке «Манчестер Юнайтед», в которых он пропустил 18 голов. Всего в 3 поединках 27-летний камерунец оставив свои ворота сухими.