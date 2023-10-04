Юрген КЛОПП: «Матч с Тоттенхэмом должен быть переигран»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал свое видение решения судейского скандала, произошедшего в матче его команды с «Тоттенхэмом» (1:2):

«Я считаю, что единственным вариантом разрешения конфликта может быть переигровка этого матча. Скорее всего, это не произойдет. Я так думаю, потому что это беспрецедентная ситуация. Никогда раньше такого не было».

Вчера АПЛ опубликовала видео переговоров арбитров во время принятия решения по голу Луиса Диаса. Чистый гол колумбийского нападающего отменили из-за офсайда, потому что арбитры не смогли понять друг друга.