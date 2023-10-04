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  4. Юрген КЛОПП: «Матч с Тоттенхэмом должен быть переигран»
Англия
04 октября 2023, 15:59 | Обновлено 04 октября 2023, 16:16
1172
5

Юрген КЛОПП: «Матч с Тоттенхэмом должен быть переигран»

Главный тренер «Ливерпуля» видит только 1 вариант разрешения скандала с судейством

04 октября 2023, 15:59 | Обновлено 04 октября 2023, 16:16
1172
5
Юрген КЛОПП: «Матч с Тоттенхэмом должен быть переигран»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал свое видение решения судейского скандала, произошедшего в матче его команды с «Тоттенхэмом» (1:2):

«Я считаю, что единственным вариантом разрешения конфликта может быть переигровка этого матча. Скорее всего, это не произойдет. Я так думаю, потому что это беспрецедентная ситуация. Никогда раньше такого не было».

Вчера АПЛ опубликовала видео переговоров арбитров во время принятия решения по голу Луиса Диаса. Чистый гол колумбийского нападающего отменили из-за офсайда, потому что арбитры не смогли понять друг друга.

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Юрген Клопп Ливерпуль Тоттенхэм Тоттенхэм - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу судьи скандал VAR пресс-конференция
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 5
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Перець
Ну підбухнув вчора, ну нащо морозити всяку херню,  мабуть аби привернути увагу до себе 
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0
SergioDynamo
Я не розумію, чого Клопп так ниє за цей матч. Ну не зарахували гол, от трагедія. Це була середина першого тайму, рахунок 0:0, в чому проблема. Інша справа, якщо б в кінці матчу таке трапилось. Плюс це тільки початок сезону. Матч наврядчи, будуть перегравати, бо це створить прецендент. Майже в кожному турі є матчі зі спірними моментами, то прийдеться їх теж перегравати.
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0
Mad_Fer_it
В Англії було таке, що одному клубу назначили пенальті після фінального свистка.
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0
Swed
А было ли такое в истории Англии? 
  Вот в СССР было, как в Первой, так и в Высшей лигах.
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0
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