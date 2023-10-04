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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд на том же уровне, что и в прошлом сезоне»
Англия
04 октября 2023, 15:37 | Обновлено 04 октября 2023, 15:44
272
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд на том же уровне, что и в прошлом сезоне»

Испанский тренер – о действия норвежского нападающего

04 октября 2023, 15:37 | Обновлено 04 октября 2023, 15:44
272
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд на том же уровне, что и в прошлом сезоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Эрлинг Холанд (справа)

Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об игре форварда Эрлинга Холанда в нынешнем сезоне.

«У него много моментов, после которых можно забить голы. Против пяти защитников в штрафной играть сложнее, но не только для Холанда, а для любого игрока в мире.

Если вы посмотрите на моменты, которые у него были, и голы, которые он забил, то поймете, что он на том же уровне, что и в прошлом сезоне», – заявил Гвардиола.

Холанд в минувшем сезоне, который был для него дебютным в «Манчестер Сити», забил 52 гола и помог команде сделать требл. В нынешней кампании на счету Эрлинга 8 голов и 2 ассиста в 10 поединках.

Ранее Пеп Гвардиола заявил, что ему не нужно иметь раздутый состав.

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Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Goal.com
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