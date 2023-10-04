Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд на том же уровне, что и в прошлом сезоне»

Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об игре форварда Эрлинга Холанда в нынешнем сезоне.

«У него много моментов, после которых можно забить голы. Против пяти защитников в штрафной играть сложнее, но не только для Холанда, а для любого игрока в мире.

Если вы посмотрите на моменты, которые у него были, и голы, которые он забил, то поймете, что он на том же уровне, что и в прошлом сезоне», – заявил Гвардиола.

Холанд в минувшем сезоне, который был для него дебютным в «Манчестер Сити», забил 52 гола и помог команде сделать требл. В нынешней кампании на счету Эрлинга 8 голов и 2 ассиста в 10 поединках.

Ранее Пеп Гвардиола заявил, что ему не нужно иметь раздутый состав.