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  4. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Мне не нужно 25 игроков в составе. Это моя философия»
Англия
04 октября 2023, 14:28 | Обновлено 04 октября 2023, 15:07
678
1

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Мне не нужно 25 игроков в составе. Это моя философия»

Не больше двадцати в первой команде

04 октября 2023, 14:28 | Обновлено 04 октября 2023, 15:07
678
1
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Мне не нужно 25 игроков в составе. Это моя философия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что ему не нужно иметь раздутый состав, потому что так многие игроки не будут получать практику. Тренеру необходимы универсальные футболисты.

«Нам не нужен большой состав. Говорят, мол, если у тебя 18-20 игроков и шесть травмированных, то нужно больше игроков. Да, но ведь они вернутся после травм. И что делать с 25 игроками? Как управлять 11 игроками стартового состава и еще 14-ю, которые не играют? Лучше иметь маленький состав. Есть риски, но мне так лучше».

«И для клуба тоже лучше, ведь это деньги на трансферы, зарплаты и все остальное».

«Поэтому мы стараемся подписать тех, кто может действовать на нескольких позиций. У нас Бернарду, Фоден, Альварес и другие могут закрыть 2-3 позиции. У меня такая философия», – сказал Гвардиола.

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Источник The Athletic
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Комментарии 1
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Raien
Коли у тебе на лавці сидять чемпіони світу, а другий склад на рівні інших топ клубів... то так, достатньо і 20-ти. Пеп такий Пеп. 
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