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Украина. Премьер лига
04 октября 2023, 15:50 |
112
0

Бражко и Луческу – лучшие игрок и тренер тура в УПЛ

Обе награды отправились в «Динамо»

04 октября 2023, 15:50 |
112
0
Бражко и Луческу – лучшие игрок и тренер тура в УПЛ
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Лучшим игроком девятого тура УПЛ был признан полузащитник «Динамо» Киев Владимир Бражко. На его счету дубль в ворота «Александрии», который помог «Динамо» одержать победу 4:2.

В голосовании болельщиков он опередил Василия Рунича (Рух), Богдана Леднева (Днепр-1) и Ивана Нестеренко (Ворскла).

Приз лучшему тренеру девятого тура УПЛ также отправился в «Динамо», его завоевал Мирча Луческу. Кроме него в четверке номинантов были Виталий Пономарев (Рух), Валерий Иващенко (Оболонь) и Виктор Скрипник (Ворскла).

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Владимир Бражко Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Источник УПЛ
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