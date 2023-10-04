Бражко и Луческу – лучшие игрок и тренер тура в УПЛ
Обе награды отправились в «Динамо»
Лучшим игроком девятого тура УПЛ был признан полузащитник «Динамо» Киев Владимир Бражко. На его счету дубль в ворота «Александрии», который помог «Динамо» одержать победу 4:2.
В голосовании болельщиков он опередил Василия Рунича (Рух), Богдана Леднева (Днепр-1) и Ивана Нестеренко (Ворскла).
Приз лучшему тренеру девятого тура УПЛ также отправился в «Динамо», его завоевал Мирча Луческу. Кроме него в четверке номинантов были Виталий Пономарев (Рух), Валерий Иващенко (Оболонь) и Виктор Скрипник (Ворскла).
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