Крутых обыграл корейца на турнире в Лиссабоне и вышел на второго сеяного

Вторая ракетка Украины Алексей Крутых (АТР 244) вышел в 1/8 финала грунтового челленджера в Лиссабоне (Португалия).

В 1-м раунде основной сетки украинец в трех сетах обыграл Джерарда Кампани Ли (Южная Корея, ATP 419) за 2 часа и 35 минут.

ATP челленджер Лиссабон. Грунт. 1/16 финала

Алексей Крутых (Украина) [Q] – Джерард Кампани Ли (Южная Корея) – 5:7, 6:2, 6:3

Поединок стартовал еще вчера, 3 октября, но был прерван после 2-й партии.

Это была первая встреча теннисистов.

В 1/8 финала челленджера Крутых сыграет против второго сеяного Флавио Коболли (Италия, ATP 122).

Отметим, что Алексей стартовал с квалификации и уверенно выиграл оба матча отбора.