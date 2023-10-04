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ATP
04 октября 2023, 15:41 | Обновлено 04 октября 2023, 16:16
155
0

Крутых обыграл корейца на турнире в Лиссабоне и вышел на второго сеяного

Алексей в трех сетах выиграл у Джерарда Кампани Ли на челленджере в Португалии

04 октября 2023, 15:41 | Обновлено 04 октября 2023, 16:16
155
0
Крутых обыграл корейца на турнире в Лиссабоне и вышел на второго сеяного
ФТУ. Алексей Крутых

Вторая ракетка Украины Алексей Крутых (АТР 244) вышел в 1/8 финала грунтового челленджера в Лиссабоне (Португалия).

В 1-м раунде основной сетки украинец в трех сетах обыграл Джерарда Кампани Ли (Южная Корея, ATP 419) за 2 часа и 35 минут.

ATP челленджер Лиссабон. Грунт. 1/16 финала

Алексей Крутых (Украина) [Q] – Джерард Кампани Ли (Южная Корея) – 5:7, 6:2, 6:3

Поединок стартовал еще вчера, 3 октября, но был прерван после 2-й партии.

Это была первая встреча теннисистов.

В 1/8 финала челленджера Крутых сыграет против второго сеяного Флавио Коболли (Италия, ATP 122).

Отметим, что Алексей стартовал с квалификации и уверенно выиграл оба матча отбора.

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Вторая ракетка Украины Крутых уничтожил португальца на турнире в Лиссабоне
Алексей Крутых
Источник Sport.ua
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