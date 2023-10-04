Крутых обыграл корейца на турнире в Лиссабоне и вышел на второго сеяного
Алексей в трех сетах выиграл у Джерарда Кампани Ли на челленджере в Португалии
Вторая ракетка Украины Алексей Крутых (АТР 244) вышел в 1/8 финала грунтового челленджера в Лиссабоне (Португалия).
В 1-м раунде основной сетки украинец в трех сетах обыграл Джерарда Кампани Ли (Южная Корея, ATP 419) за 2 часа и 35 минут.
ATP челленджер Лиссабон. Грунт. 1/16 финала
Алексей Крутых (Украина) [Q] – Джерард Кампани Ли (Южная Корея) – 5:7, 6:2, 6:3
Поединок стартовал еще вчера, 3 октября, но был прерван после 2-й партии.
Это была первая встреча теннисистов.
В 1/8 финала челленджера Крутых сыграет против второго сеяного Флавио Коболли (Италия, ATP 122).
Отметим, что Алексей стартовал с квалификации и уверенно выиграл оба матча отбора.
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