Крутых обыграл экс-85-ю ракетку и пробился в основу турнира в Португалии
Алексей в двух сетах выиграл у Карлос Табернера
Второй номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 244) вышел в основную сетку грунтового челленджера в Лиссабоне (Португалия).
В финале квалификации украинец в двух сетах обыграл экс-85-ю ракетку мира Карлоса Табернера (Испания, ATP 341) за 2 часа и 2 минуты.
АТР челленджер Лиссабон. Грунт. Квалификация
Алексей Крутых (Украина) – Карлос Табернер (Испания) – 6:2, 6:4
Это была первая встреча теннисистов.
Соперник Алексея в 1/16 финала соревнований определится позже.
В 1-м раунде отбора Крутыз разгромил Фабио Коэлью.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал матч УПЛ против «Руха»
Внизу турнирной таблицы находятся «Верес», «Заря» и «Минай»