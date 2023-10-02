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  4. Крутых обыграл экс-85-ю ракетку и пробился в основу турнира в Португалии
ATP
02 октября 2023, 17:09 |
128
0

Крутых обыграл экс-85-ю ракетку и пробился в основу турнира в Португалии

Алексей в двух сетах выиграл у Карлос Табернера

02 октября 2023, 17:09 |
128
0
Крутых обыграл экс-85-ю ракетку и пробился в основу турнира в Португалии
ФТУ. Алексей Крутых

Второй номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 244) вышел в основную сетку грунтового челленджера в Лиссабоне (Португалия).

В финале квалификации украинец в двух сетах обыграл экс-85-ю ракетку мира Карлоса Табернера (Испания, ATP 341) за 2 часа и 2 минуты.

АТР челленджер Лиссабон. Грунт. Квалификация

Алексей Крутых (Украина) – Карлос Табернер (Испания) – 6:2, 6:4

Это была первая встреча теннисистов.

Соперник Алексея в 1/16 финала соревнований определится позже.

В 1-м раунде отбора Крутыз разгромил Фабио Коэлью.

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Карлос Табернер Алексей Крутых
Источник Sport.ua
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