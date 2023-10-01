Вторая ракетка Украины Крутых уничтожил португальца на турнире в Лиссабоне

Второй номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 244) успешно стартовал на грунтовом челленджере в Лиссабоне (Португалия).

В первом раунде квалификации украинец в двух сетах разгромил Фабио Коэлью (Португалия, ATP 1136) за 57 минут.

ATP челленджер Лиссабон. Грунт. Квалификация

Алексей Крутых (Украина) [1] – Фабио Коэлью (Португалия) [WC] – 6:0, 6:2

Это была первая встреча теннисистов.

В финале отбора Крутых сыграет против победителя матча Франсишку Роша – Карлос Табернер.