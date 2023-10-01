ATP01 октября 2023, 17:07 |
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Вторая ракетка Украины Крутых уничтожил португальца на турнире в Лиссабоне
Алексей Крутых успешно стартовал в квалификации грунтового челленджера в Португалии
01 октября 2023, 17:07 |
74
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Второй номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 244) успешно стартовал на грунтовом челленджере в Лиссабоне (Португалия).
В первом раунде квалификации украинец в двух сетах разгромил Фабио Коэлью (Португалия, ATP 1136) за 57 минут.
ATP челленджер Лиссабон. Грунт. Квалификация
Алексей Крутых (Украина) [1] – Фабио Коэлью (Португалия) [WC] – 6:0, 6:2
Это была первая встреча теннисистов.
В финале отбора Крутых сыграет против победителя матча Франсишку Роша – Карлос Табернер.
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