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  4. Вторая ракетка Украины Крутых уничтожил португальца на турнире в Лиссабоне
ATP
01 октября 2023, 17:07 |
74
0

Вторая ракетка Украины Крутых уничтожил португальца на турнире в Лиссабоне

Алексей Крутых успешно стартовал в квалификации грунтового челленджера в Португалии

01 октября 2023, 17:07 |
74
0
Вторая ракетка Украины Крутых уничтожил португальца на турнире в Лиссабоне
ФТУ. Алексей Крутых

Второй номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 244) успешно стартовал на грунтовом челленджере в Лиссабоне (Португалия).

В первом раунде квалификации украинец в двух сетах разгромил Фабио Коэлью (Португалия, ATP 1136) за 57 минут.

ATP челленджер Лиссабон. Грунт. Квалификация

Алексей Крутых (Украина) [1] – Фабио Коэлью (Португалия) [WC] – 6:0, 6:2

Это была первая встреча теннисистов.

В финале отбора Крутых сыграет против победителя матча Франсишку Роша – Карлос Табернер.

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Алексей Крутых
Источник Sport.ua
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