ФИФА хочет сегодня вернуть россию U-17 к международным соревнованиям

ФИФА рассматривает возможность отмены полной дисквалификации россии от всех соревнований, вернув в международный футбол команду U-17, сообщает британское издание Sky News. Соответствующее решение может быть принято уже сегодня.

Так как ранее УЕФА разрешила юношеским сборным страны-террориста играть в своих турнирах, в том числе на турнирах, которые дают возможность попасть на чемпионат мира U-17, то теперь ФИФА должна принять решение о возможности россиян участвовать в турнирах под своей эгидой.

Напомним, после официального возвращения российских команд в европейский футбол более 10 стран заявили, что не будут играть против россиян.