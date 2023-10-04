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04 октября 2023, 14:40 | Обновлено 04 октября 2023, 14:43
144
1

ФИФА хочет сегодня вернуть россию U-17 к международным соревнованиям

Их вдохновило недавнее решение УЕФА

04 октября 2023, 14:40 | Обновлено 04 октября 2023, 14:43
144
1
ФИФА хочет сегодня вернуть россию U-17 к международным соревнованиям
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

ФИФА рассматривает возможность отмены полной дисквалификации россии от всех соревнований, вернув в международный футбол команду U-17, сообщает британское издание Sky News. Соответствующее решение может быть принято уже сегодня.

Так как ранее УЕФА разрешила юношеским сборным страны-террориста играть в своих турнирах, в том числе на турнирах, которые дают возможность попасть на чемпионат мира U-17, то теперь ФИФА должна принять решение о возможности россиян участвовать в турнирах под своей эгидой.

Напомним, после официального возвращения российских команд в европейский футбол более 10 стран заявили, что не будут играть против россиян.

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ФИФА УЕФА сборная России по футболу U-17 чемпионат мира по футболу U-17 дисквалификация россии Джанни Инфантино
Источник Sky News
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