Экс-тренер ПСЖ возглавит катарский клуб

Бывший главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье продолжит карьеру в чемпионате Катара. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Галтье возглавит «Аль-Духаиль». Переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.

На посту главного тренера «Аль-Духаиля» Галтье заменит легендарного аргентинца Эрнана Креспо. В предыдущем сезоне 57-летний французский специалист работал с «ПСЖ».

Ранее Галтье рассматривался в качестве претендента на пост главного тренера «Наполи».