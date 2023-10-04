Экс-тренер ПСЖ возглавит катарский клуб
Кристоф Галтье будет работать с «Аль-Духаилем»
Бывший главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье продолжит карьеру в чемпионате Катара. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, Галтье возглавит «Аль-Духаиль». Переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.
На посту главного тренера «Аль-Духаиля» Галтье заменит легендарного аргентинца Эрнана Креспо. В предыдущем сезоне 57-летний французский специалист работал с «ПСЖ».
Ранее Галтье рассматривался в качестве претендента на пост главного тренера «Наполи».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд
В первом туре был провал