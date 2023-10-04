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  4. Экс-тренер ПСЖ возглавит катарский клуб
Франция
04 октября 2023, 13:57 |
352
0

Экс-тренер ПСЖ возглавит катарский клуб

Кристоф Галтье будет работать с «Аль-Духаилем»

04 октября 2023, 13:57 |
352
0
Экс-тренер ПСЖ возглавит катарский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Бывший главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье продолжит карьеру в чемпионате Катара. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Галтье возглавит «Аль-Духаиль». Переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.

На посту главного тренера «Аль-Духаиля» Галтье заменит легендарного аргентинца Эрнана Креспо. В предыдущем сезоне 57-летний французский специалист работал с «ПСЖ».

Ранее Галтье рассматривался в качестве претендента на пост главного тренера «Наполи».

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Кристоф Галтье Аль-Духаиль Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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