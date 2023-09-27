Экс-тренер ПСЖ может возглавить Наполи

«Наполи» неудачно начал новый сезон под руководством Руди Гарсии, на это накладывается еще и конфликт тренера с лидерами команды – Хвичей Кварацхелией и Виктором Осимхеном. Все это может привести к отставке Гарсии в ближайшее время.

Руководство «Наполи» уже начало поиски нового главного тренера. Одним из кандидатов является бывший тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье. Первые контакты уже состоялись. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис с большой симпатией относится к Галтье и уже не один год пристально следит за развитием его карьеры.

Ранее в числе кандидатов на пост тренера «Наполи» назывался Игор Тудор.