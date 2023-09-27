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  4. Экс-тренер ПСЖ может возглавить Наполи
Италия
27 сентября 2023, 13:34 |
424
0

Экс-тренер ПСЖ может возглавить Наполи

Кристоф Галтье может заменить Руди Гарсию

27 сентября 2023, 13:34 |
424
0
Экс-тренер ПСЖ может возглавить Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

«Наполи» неудачно начал новый сезон под руководством Руди Гарсии, на это накладывается еще и конфликт тренера с лидерами команды – Хвичей Кварацхелией и Виктором Осимхеном. Все это может привести к отставке Гарсии в ближайшее время.

Руководство «Наполи» уже начало поиски нового главного тренера. Одним из кандидатов является бывший тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье. Первые контакты уже состоялись. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис с большой симпатией относится к Галтье и уже не один год пристально следит за развитием его карьеры.

Ранее в числе кандидатов на пост тренера «Наполи» назывался Игор Тудор.

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Кристоф Галтье Наполи Руди Гарсия
Источник RMC Sport
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