В Наполи подыскали замену Руди Гарсия

Хорват Игор Тудор может возглавить «Наполи» в случае, если действующий тренер неаполитанской команды Руди Гарсия не улучшит результаты команды в ближайших матчах.

Собственник «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в последнее время не доволен игрой и результатами, которые показывает команда после назначения на пост главного тренера Руди Гарсии.

Де Лаурентис дал французу четыре матча на улучшение ситуации. В то же время владелец клуба занялся вопросом поиска тренера, который может заменить Руди Гарсия. В качестве основного претендента называется Тудор, находящийся без клуба с момента ухода из «Марселя».

«Наполи» в таблице Серии А после пяти туров, имея в активе 8 очков, занимает 7-е место