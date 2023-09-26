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Италия
26 сентября 2023, 14:38 | Обновлено 26 сентября 2023, 15:37
367
0

В Наполи подыскали замену Руди Гарсия

Французскому тренеру грозит увольнение

26 сентября 2023, 14:38 | Обновлено 26 сентября 2023, 15:37
367
0
В Наполи подыскали замену Руди Гарсия
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Хорват Игор Тудор может возглавить «Наполи» в случае, если действующий тренер неаполитанской команды Руди Гарсия не улучшит результаты команды в ближайших матчах.

Собственник «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в последнее время не доволен игрой и результатами, которые показывает команда после назначения на пост главного тренера Руди Гарсии.

Де Лаурентис дал французу четыре матча на улучшение ситуации. В то же время владелец клуба занялся вопросом поиска тренера, который может заменить Руди Гарсия. В качестве основного претендента называется Тудор, находящийся без клуба с момента ухода из «Марселя».

«Наполи» в таблице Серии А после пяти туров, имея в активе 8 очков, занимает 7-е место

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Наполи Игор Тудор Серия A чемпионат Италии по футболу Руди Гарсия
Источник RMC Sport
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