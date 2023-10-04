Эрик ТЕН ХАГ: «Мы будем бороться вместе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после домашнего поражения в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (2:3) рассказал о том, как клуб реагирует на плохие результаты команды:

«Мы вместе, мы вместе в этом. Я, директора, игроки, все вместе мы будем сражаться. Мы знаем, что мы должны выступать лучше. Мы работаем над этим».

«Красные дьяволы» катастрофически начали сезон: 10-е место в Английской Премьер-лиге (9 очков в 7 турах) и последнее место в группе Лиги чемпионов (0 очков в 2 матчах).