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Лига чемпионов
04 октября 2023, 12:51 |
212
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Мы будем бороться вместе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, как клуб реагирует на результаты

04 октября 2023, 12:51 |
212
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы будем бороться вместе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после домашнего поражения в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (2:3) рассказал о том, как клуб реагирует на плохие результаты команды:

«Мы вместе, мы вместе в этом. Я, директора, игроки, все вместе мы будем сражаться. Мы знаем, что мы должны выступать лучше. Мы работаем над этим».

«Красные дьяволы» катастрофически начали сезон: 10-е место в Английской Премьер-лиге (9 очков в 7 турах) и последнее место в группе Лиги чемпионов (0 очков в 2 матчах).

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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