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Лига чемпионов
04 октября 2023, 12:23 | Обновлено 04 октября 2023, 12:58
239
0

Александр СОПКО: «Беспокоит линия обороны Шахтера»

Экс-игрок «Шахтера» — о матче с «Антверпеном»

04 октября 2023, 12:23 | Обновлено 04 октября 2023, 12:58
239
0
Александр СОПКО: «Беспокоит линия обороны Шахтера»
Футбол 1/2/3. Александр Сопко

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Александр Сопко поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги чемпионов против «Антверпена» (4 октября, 19:45):

— Я буду приятно удивлен, если футболисты смогут собраться и показать хороший футбол. Результат можно вымучить и выстрадать. Но для меня это не будет победой. Потому что я хочу прорыва с точки зрения качества игры.

— Как нужно настроить команду?
— Здесь я бы апеллировал к самим футболистам — вы же все хотите играть в Европе. Поэтому должны показать все свои самые сильные качества. Но это будет иметь значение только в случае командной игры. Если они выйдут с таким настроем — то будут иметь шанс остаться «на карандаше» европейских клубов. Если нет — то селекционеры их просто сотрут из памяти своих компьютеров. Боюсь, чтобы молодежь снова не растерялась сразу и не посыпалась.

— В матче с «Порту» всех удивило появление Сикана на позиции левого вингера. Как это объяснить?
— Не могу понять, кто посоветовал его там использовать. На острие производительности и эффективности — ноль, но он по крайней мере бегает и толкается. И хотя бы не создает угрозы своим воротам. Потому что он иногда опасен у обоих ворот. К сожалению, у наших ворот он более опасен.

— Чего ждать в выборе состава на этот раз?
— Надо знать состояние футболистов. Все свои недовольства и недоразумения в этот вечер им надо забыть. Все будет зависеть от ван Леувена. Думаю, для него эта игра может стать определяющей с точки зрения перспектив. Поэтому он должен проявить себя — и как дипломат, и как психолог, и как тренер-тактик.

— Что беспокоит прежде всего?
— Линия обороны. Всегда командную игру нужно выстраивать от обороны. Чем надежнее игра в защите, тем проще дальше настраивать атакующие действия. Поэтому в этой игре прежде всего нужно каждому игроку думать о выигранных единоборствах, подборах, подстраховке и помощи друг другу. Такой настрой даст ту необходимую эмоцию и заряженность на игру. Но если наиболее сильными защитниками у нас есть те, кто даже не вторую, а третью молодость переживают, то это не говорит о силе команды.

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Александр Сопко Шахтер Донецк Антверпен - Шахтер Лига чемпионов Антверпен
Источник УПЛ-ТВ
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