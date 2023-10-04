Анатолий ТРУБИН: «Это была хорошая игра для меня»
Украинский голкипер «Бенфики» – о матче против «Интера»
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал своей выступление в матче второго тура Лиги чемпионов против «Интера» (поражение 0:1):
«Да, это была хорошая игра для меня, но главное – это результат, поэтому я очень разочарован. Мы продолжим работать.
Конечно, когда у вратаря много работы – это плохой знак для команды. Но все знают, что «Интер» – это один из самых больших клубов в Европе, поэтому в Лиге чемпионов у тебя всегда будет много работы. Они сыграли классный матч, иногда мы делали ошибки, иногда нам не везло. Это футбол.
У нас два поражения на старте Лиги чемпионов, это трудный период для нас. Но мы будем бороться до конца, до последней секунды, за этот клуб, за этот логотип, за этих фанатов, чтобы осуществить нашу мечту».
Отметим, что Трубин пропустил 1 гол, хотя показатель ожидаемых голов «Интера» (xG) в этом матче составл 2,65.
«Foi um bom jogo para mim, mas o importante não conseguimos e estou muito desapontado. Temos de continua a trabalhar. As coisas ficaram difíceis, mas vamos lutar até ao último segundo por este clube e pelos nossos sonhos.»— Scof (@scof1904) October 3, 2023
- Trubinpic.twitter.com/z0HChhw69X
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