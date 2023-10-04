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Лига чемпионов
04 октября 2023, 11:45 | Обновлено 04 октября 2023, 11:46
454
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Анатолий ТРУБИН: «Это была хорошая игра для меня»

Украинский голкипер «Бенфики» – о матче против «Интера»

04 октября 2023, 11:45 | Обновлено 04 октября 2023, 11:46
454
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Анатолий ТРУБИН: «Это была хорошая игра для меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал своей выступление в матче второго тура Лиги чемпионов против «Интера» (поражение 0:1):

«Да, это была хорошая игра для меня, но главное – это результат, поэтому я очень разочарован. Мы продолжим работать.

Конечно, когда у вратаря много работы – это плохой знак для команды. Но все знают, что «Интер» – это один из самых больших клубов в Европе, поэтому в Лиге чемпионов у тебя всегда будет много работы. Они сыграли классный матч, иногда мы делали ошибки, иногда нам не везло. Это футбол.

У нас два поражения на старте Лиги чемпионов, это трудный период для нас. Но мы будем бороться до конца, до последней секунды, за этот клуб, за этот логотип, за этих фанатов, чтобы осуществить нашу мечту».

Отметим, что Трубин пропустил 1 гол, хотя показатель ожидаемых голов «Интера» (xG) в этом матче составл 2,65.

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Анатолий Трубин Бенфика Интер - Бенфика Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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PUMA
Да при 3,82 (хG) Интера. Пропустить всего 1 гол это круто
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