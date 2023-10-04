АНЧЕЛОТТИ – об ошибке Кепы: «Никто не идеален, даже я. А я очень красив»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти защитил вратаря «сливочных» Кепу Аррисабалагу после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи» (3:2), в котором испанский голкипер допустил досадную ошибку.

«Иногда Кепа испытывает трудности с навесами, потому что он не очень высокий (1.88 м – прим.), но никто не идеален. Даже я, а я очень красив (смеется)», – сказал Анчелотти.

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