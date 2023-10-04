Киченок и Никулеску не смогли пробиться в парный четвертьфинал в Пекине
Надежда и Моника проиграли тандему Беатрис Хаддад Майя / Вероника Кудерметова
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 1000 в Пекине в парном разряде.
Во втором раунде украинка в дуэте с Моникой Никулеску из Румынии проиграла тандему Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Вероника Кудерметова.
Пекин. Второй круг парного разряда
Надежда Киченок / Моника Никулеску – Беатрис Хаддад Майя / Вероника Кудерметова – 0:6, 3:6
Ранее Киченок и Никулеску остановили седьмую сеяную пару.
Хаддад Майя и Кудерметова в следующем раунде сразятся против дуэта Магда Линетт (Польша) / Пейтон Стернс (США).
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