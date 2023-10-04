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WTA
04 октября 2023, 10:20 |
79
0

Киченок и Никулеску не смогли пробиться в парный четвертьфинал в Пекине

Надежда и Моника проиграли тандему Беатрис Хаддад Майя / Вероника Кудерметова

04 октября 2023, 10:20 |
79
0
Киченок и Никулеску не смогли пробиться в парный четвертьфинал в Пекине
WTA. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 1000 в Пекине в парном разряде.

Во втором раунде украинка в дуэте с Моникой Никулеску из Румынии проиграла тандему Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Вероника Кудерметова.

Пекин. Второй круг парного разряда
Надежда Киченок / Моника Никулеску – Беатрис Хаддад Майя / Вероника Кудерметова – 0:6, 3:6

Ранее Киченок и Никулеску остановили седьмую сеяную пару.

Хаддад Майя и Кудерметова в следующем раунде сразятся против дуэта Магда Линетт (Польша) / Пейтон Стернс (США).

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Надежда Киченок Моника Никулеску Беатрис Хаддад Майя Вероника Кудерметова WTA Пекин
Источник Sport.ua
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