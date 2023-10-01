Киченок и Никулеску выбили седьмых сеяных на турнире в Пекине

Украинская теннисистка Надежда Киченок с победы начала выступления на турнире WTA 1000 в Пекине в парном разряде.

В первом раунде украинка в дуэте с Моникой Никулеску из Румынии переиграла седьмой сеяный японский тандем Сюко Аояма / Ена Сибахара.

Пекин. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Моника Никулеску – Сюко Аояма / Ена Сибахара – 6:3, 6:3

В следующем раунде Киченок и Никулеску сразятся с победительницами встречи Анна Данилина / Александра Панова – Беатрис Хаддад Майя / Вероника Кудерметова.

Ранее во второй круг одиночного разряда вышла Ангелина Калинина.