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WTA
01 октября 2023, 10:41 |
183
0

Киченок и Никулеску выбили седьмых сеяных на турнире в Пекине

Надежда уверенно стартовала в парном разряде большого турнира в Китае

01 октября 2023, 10:41 |
183
0
Киченок и Никулеску выбили седьмых сеяных на турнире в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок с победы начала выступления на турнире WTA 1000 в Пекине в парном разряде.

В первом раунде украинка в дуэте с Моникой Никулеску из Румынии переиграла седьмой сеяный японский тандем Сюко Аояма / Ена Сибахара.

Пекин. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Моника Никулеску – Сюко Аояма / Ена Сибахара – 6:3, 6:3

В следующем раунде Киченок и Никулеску сразятся с победительницами встречи Анна Данилина / Александра Панова – Беатрис Хаддад Майя / Вероника Кудерметова.

Ранее во второй круг одиночного разряда вышла Ангелина Калинина.

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Надежда Киченок Моника Никулеску WTA Пекин Сюко Аояма Ена Сибахара
Источник Sport.ua
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