Киченок и Никулеску выбили седьмых сеяных на турнире в Пекине
Надежда уверенно стартовала в парном разряде большого турнира в Китае
Украинская теннисистка Надежда Киченок с победы начала выступления на турнире WTA 1000 в Пекине в парном разряде.
В первом раунде украинка в дуэте с Моникой Никулеску из Румынии переиграла седьмой сеяный японский тандем Сюко Аояма / Ена Сибахара.
Пекин. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Моника Никулеску – Сюко Аояма / Ена Сибахара – 6:3, 6:3
В следующем раунде Киченок и Никулеску сразятся с победительницами встречи Анна Данилина / Александра Панова – Беатрис Хаддад Майя / Вероника Кудерметова.
Ранее во второй круг одиночного разряда вышла Ангелина Калинина.
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