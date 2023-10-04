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Лига чемпионов
04 октября 2023, 10:35 | Обновлено 04 октября 2023, 10:36
351
0

«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца

Издание A Bola засыпало Анатолия комплиментами за матч в Милане

04 октября 2023, 10:35 | Обновлено 04 октября 2023, 10:36
351
0
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Главное португальское спортивное издание A Bola по достоинству оценило выступление вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (0:1)

«Трубин был великолепен в воротах, лучший на поле – оценка 8 из 10», – восхитилась португальская пресса.

«Если «Бенфика» в концовке матча имела теоретические шансы сравнять счет, то во многом это заслуга украинца, который совершил несколько сейвов, которые на жаргоне считаются «невозможными» из-за низкой вероятности успеха. Именно такие спасения ворот отличают великих вратарей от других голкиперов, и именно это продемонстрировал Трубин в тот вечер в Милане. Он отлично справился с ударом Бареллы (43') и потрясающе провел второй тайм, не позволив гению Лаутаро достичь цели двумя монументальными сейвами. Он даже попытался забить гол, но это уже было бы подарком небес», – написало издание.

Отметим, что Трубин пропустил 1 гол, хотя показатель ожидаемых голов «Интера» в этом матче составл xG=2,65.

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Бенфика Интер Милан Лига чемпионов Анатолий Трубин Интер - Бенфика
Источник A Bola
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