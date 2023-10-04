Лига Европы04 октября 2023, 08:35 |
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Украинские арбитры будут работать на матче группового этапа Лиги Европы
Николай Балакин рассудит поединок
04 октября 2023, 08:35 |
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На матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в квартете В «Марсель» (Франция) – «Брайтон» (Англия) будет работать украинская судейская бригада.
Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Ярослав Козык. Арбитр VAR – Пиотр Ласик (Польша), ассистент VAR – Томаш Квятковский (Польша).
Матч «Марсель» – «Брайтон» состоится 5 октября, начало в 19:45.
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Навіть суддівська українська бригада є у єврокубках, а де дінама? чи може вони нарешті не представляють Україну, а пішли до орків?
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