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Лига Европы
04 октября 2023, 08:35 |
242
1

Украинские арбитры будут работать на матче группового этапа Лиги Европы

Николай Балакин рассудит поединок

04 октября 2023, 08:35 |
242
1
Украинские арбитры будут работать на матче группового этапа Лиги Европы
УЕФА

На матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в квартете В «Марсель» (Франция) – «Брайтон» (Англия) будет работать украинская судейская бригада.

Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Ярослав Козык. Арбитр VAR – Пиотр Ласик (Польша), ассистент VAR – Томаш Квятковский (Польша).

Матч «Марсель» – «Брайтон» состоится 5 октября, начало в 19:45.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Alexander Киев
Навіть суддівська українська бригада є у єврокубках, а де дінама?  чи може вони нарешті не представляють Україну, а пішли до орків? 
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