Вероятность победы Антверпена – 51%. Какой коэффициент на успех Шахтера?
Поединок между бельгийским и украинским клубом состоится 4 октября в 19:45 по Киеву
4 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе H между клубами «Антверпен» и «Шахтер».
Поединок пройдет на стадионе «Босэйл» в Антверпене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Победа «Антверпена» расценивается в 51%. На победу бельгийской команды можно поставить с коэффициентом 1.96.
Ничья котируется по 3.85. Коэффициент на победу «Шахтера» составляет 4.25 (23%).
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Минимальная победа Антверпена
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Ничья
1 голос 50 %
Минимальная победа Шахтера
0 голосов 0.1 %
Крупная победа Шахтера
0 голосов 0.1 %
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