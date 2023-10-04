Вероятность победы Антверпена – 51%. Какой коэффициент на успех Шахтера?

4 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе H между клубами «Антверпен» и «Шахтер».

Поединок пройдет на стадионе «Босэйл» в Антверпене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Победа «Антверпена» расценивается в 51%. На победу бельгийской команды можно поставить с коэффициентом 1.96.

Ничья котируется по 3.85. Коэффициент на победу «Шахтера» составляет 4.25 (23%).