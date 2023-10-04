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  4. Вероятность победы Антверпена – 51%. Какой коэффициент на успех Шахтера?
Лига чемпионов
04 октября 2023, 05:11 | Обновлено 04 октября 2023, 05:55
150
0

Вероятность победы Антверпена – 51%. Какой коэффициент на успех Шахтера?

Поединок между бельгийским и украинским клубом состоится 4 октября в 19:45 по Киеву

04 октября 2023, 05:11 | Обновлено 04 октября 2023, 05:55
150
0
Вероятность победы Антверпена – 51%. Какой коэффициент на успех Шахтера?
ФК Шахтер

4 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе H между клубами «Антверпен» и «Шахтер».

Поединок пройдет на стадионе «Босэйл» в Антверпене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Победа «Антверпена» расценивается в 51%. На победу бельгийской команды можно поставить с коэффициентом 1.96.

Ничья котируется по 3.85. Коэффициент на победу «Шахтера» составляет 4.25 (23%).

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Спрогнозируйте исход ⚽️ матча 2-го тура 🏆 Лиги чемпионов между командами Антверпен и Шахтер, который пройдет 4 октября в 19:45 в Бельгии

Крупная победа Антверпена

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Минимальная победа Антверпена

1 голос 50 %

Ничья

1 голос 50 %

Минимальная победа Шахтера

0 голосов 0.1 %

Крупная победа Шахтера

0 голосов 0.1 %

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Источник Sport.ua
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