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  4. ВИДЕО. Почти оформил clean sheet. Все сейвы Трубина в матче ЛЧ за Бенфику
Лига чемпионов
04 октября 2023, 02:51 |
75
0

ВИДЕО. Почти оформил clean sheet. Все сейвы Трубина в матче ЛЧ за Бенфику

Анатолий провел отличный матч против миланского «Интера»

04 октября 2023, 02:51 |
75
0
ВИДЕО. Почти оформил clean sheet. Все сейвы Трубина в матче ЛЧ за Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе D между клубами «Интер» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянской команды.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды. На 62-й минуте украинец пропустил гол от французского нападающего Маркуса Тюрама.

Трубин выдал практически идеальный матч, сделав 7 сейвов. Некоторые удары были практически 100%, но Анатолий справился с ними.

❗️ ВИДЕО. Почти оформил clean sheet. Все сейвы Трубина в матче ЛЧ за Бенфику

Украинский кипер по итогу встречи заслужил оценку в 7.3 баллов от WhoScored, что является вторым лучшим показателем среди игроком «орлов».

Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур

Интер – Бенфика – 1:0

Гол: Тюрам (62)

Видеообзор матча:

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Анатолий Трубин видео Бенфика Интер Милан Интер - Бенфика Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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