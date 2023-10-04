ВИДЕО. Почти оформил clean sheet. Все сейвы Трубина в матче ЛЧ за Бенфику
Анатолий провел отличный матч против миланского «Интера»
3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе D между клубами «Интер» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянской команды.
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды. На 62-й минуте украинец пропустил гол от французского нападающего Маркуса Тюрама.
Трубин выдал практически идеальный матч, сделав 7 сейвов. Некоторые удары были практически 100%, но Анатолий справился с ними.
❗️ ВИДЕО. Почти оформил clean sheet. Все сейвы Трубина в матче ЛЧ за Бенфику
Украинский кипер по итогу встречи заслужил оценку в 7.3 баллов от WhoScored, что является вторым лучшим показателем среди игроком «орлов».
Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур
Интер – Бенфика – 1:0
Гол: Тюрам (62)
Видеообзор матча:
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