Битва аутсайдеров. Бернли в гостях одолел Лутон Таун
Состоялся заключительный матч 7-го тура АПЛ
Сегодня, 3 октября, состоялся завершающий матч 7-го тура Английской премьер-лиги, в котором новичок «Лутон Таун» принимал на домашнем поле «Бернли».
Лайл Фостер открыл счет в матче в конце первого тайма, выведя гостей вперед. Сравнял счет в матче нападающий хозяев Элайджа Адебайо на 84-й минуте, однако уже через минуту Якоб Бруун Ларсен вырвал для «Бернли» три очка.
После сыгранного матча у команд по 4 очка, «Лутон Таун» остался на 17-м месте, «Бернли» – 18-й.
АПЛ. 7-й тур, 3 октября
Лутон Таун – Бернли – 1:2
Голы: Адебайо, 84 – Фостер, 45+2, Ларсен, 85.
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