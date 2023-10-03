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Чемпионат Англии
Лутон Таун
03.10.2023 21:30 – FT 1 : 2
Бёрнли
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Англия
03 октября 2023, 23:31 |
73
0

Битва аутсайдеров. Бернли в гостях одолел Лутон Таун

Состоялся заключительный матч 7-го тура АПЛ

03 октября 2023, 23:31 |
73
0
Битва аутсайдеров. Бернли в гостях одолел Лутон Таун
ФК Бернли.

Сегодня, 3 октября, состоялся завершающий матч 7-го тура Английской премьер-лиги, в котором новичок «Лутон Таун» принимал на домашнем поле «Бернли».

Лайл Фостер открыл счет в матче в конце первого тайма, выведя гостей вперед. Сравнял счет в матче нападающий хозяев Элайджа Адебайо на 84-й минуте, однако уже через минуту Якоб Бруун Ларсен вырвал для «Бернли» три очка.

После сыгранного матча у команд по 4 очка, «Лутон Таун» остался на 17-м месте, «Бернли» – 18-й.

АПЛ. 7-й тур, 3 октября

Лутон Таун – Бернли – 1:2

Голы: Адебайо, 84 – Фостер, 45+2, Ларсен, 85.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

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Лутон Таун Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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