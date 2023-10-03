Битва аутсайдеров. Бернли в гостях одолел Лутон Таун

Сегодня, 3 октября, состоялся завершающий матч 7-го тура Английской премьер-лиги, в котором новичок «Лутон Таун» принимал на домашнем поле «Бернли».

Лайл Фостер открыл счет в матче в конце первого тайма, выведя гостей вперед. Сравнял счет в матче нападающий хозяев Элайджа Адебайо на 84-й минуте, однако уже через минуту Якоб Бруун Ларсен вырвал для «Бернли» три очка.

После сыгранного матча у команд по 4 очка, «Лутон Таун» остался на 17-м месте, «Бернли» – 18-й.

АПЛ. 7-й тур, 3 октября

Лутон Таун – Бернли – 1:2

Голы: Адебайо, 84 – Фостер, 45+2, Ларсен, 85.



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