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Англия
03 октября 2023, 22:22 | Обновлено 03 октября 2023, 22:35
115
0

Кертис Джонс дисквалифицирован на три матча Ливерпуля в АПЛ

Английский клуб остался без игрока центра поля на ближайшие матчи

03 октября 2023, 22:22 | Обновлено 03 октября 2023, 22:35
115
0
Кертис Джонс дисквалифицирован на три матча Ливерпуля в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кертис Джонс

22-летний полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс пропустит ближайшие три матча своей команды в АПЛ.

В прошлом матче лиги против «Тоттенхэма» (1:2) англичанин получил прямую красную карточку и покинул поле. Он был наказан за то, что в центре поля в единоборстве выставил ногу и шипами врезался в голень Ива Биссумы.

«Красные» попытались обжаловать дисквалификацию Джона, но сегодня, 3 октября, получили отказ. Таким образом, Кертис Джонс пропустит матчи против «Брайтона», «Эвертона» и «Ноттингем Форест».

После семи сыгранных матчей в АПЛ «Ливерпуль» занимает 4 место с 16 очками в активе.

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Кертис Джонс Тоттенхэм Ливерпуль дисквалификация Тоттенхэм - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Ливерпуль
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