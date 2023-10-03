Кертис Джонс дисквалифицирован на три матча Ливерпуля в АПЛ

22-летний полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс пропустит ближайшие три матча своей команды в АПЛ.

В прошлом матче лиги против «Тоттенхэма» (1:2) англичанин получил прямую красную карточку и покинул поле. Он был наказан за то, что в центре поля в единоборстве выставил ногу и шипами врезался в голень Ива Биссумы.

«Красные» попытались обжаловать дисквалификацию Джона, но сегодня, 3 октября, получили отказ. Таким образом, Кертис Джонс пропустит матчи против «Брайтона», «Эвертона» и «Ноттингем Форест».

После семи сыгранных матчей в АПЛ «Ливерпуль» занимает 4 место с 16 очками в активе.