Кертис Джонс дисквалифицирован на три матча Ливерпуля в АПЛ
Английский клуб остался без игрока центра поля на ближайшие матчи
22-летний полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс пропустит ближайшие три матча своей команды в АПЛ.
В прошлом матче лиги против «Тоттенхэма» (1:2) англичанин получил прямую красную карточку и покинул поле. Он был наказан за то, что в центре поля в единоборстве выставил ногу и шипами врезался в голень Ива Биссумы.
«Красные» попытались обжаловать дисквалификацию Джона, но сегодня, 3 октября, получили отказ. Таким образом, Кертис Джонс пропустит матчи против «Брайтона», «Эвертона» и «Ноттингем Форест».
После семи сыгранных матчей в АПЛ «Ливерпуль» занимает 4 место с 16 очками в активе.
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