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  4. Преданность превыше всего. Экс-хавбек Динамо назвал табуированный клуб
Бразилия
03 октября 2023, 20:14 |
1414
0

Преданность превыше всего. Экс-хавбек Динамо назвал табуированный клуб

Дуду заявил, что никогда не перейдет в «Коринтианс»

03 октября 2023, 20:14 |
1414
0
Преданность превыше всего. Экс-хавбек Динамо назвал табуированный клуб
instagram.com/7_dudu

31-летний левый вингер «Палмейраса» Дуду, который с 2011 по 2015 годы был на контракте в «Динамо», назвал клуб в Бразилии, в который никогда не перейдет.

«Я скажу вам правду: я не хочу играть за «Коринтианс». В «Палмейрасе» у меня все хорошо, я пользуюсь большим уважением со стороны болельщиков и сотрудников клуба. Нет нужды портить красивую историю, чтобы играть за соперника, когда я уверен, что, если я покину «Палмейрас», то двери здесь всегда будут открыты для меня. Я профессионал, я знаю, что нужно сделать все необходимое. Но в глубине души я осознаю: мне не нужно играть за «Коринтианс», - заявил Дуду.

Контракт Дуду с «Палмейрасом» рассчитан до 31 января 2026 года.

В настоящий момент хавбек проходит восстановление от травмы крестообразных связок колена. Его предварительное возвращение на поле намечено на начало 2024 года.

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Дуду Палмейрас Коринтианс Динамо Киев
Источник Somos Fanáticos
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