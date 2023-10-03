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Лига чемпионов
03 октября 2023, 19:35 | Обновлено 03 октября 2023, 19:43
1352
1

Манчестер Сити не вылетел вовремя на матч с РБ Лейпциг

Планы «горожан» нарушились

03 октября 2023, 19:35 | Обновлено 03 октября 2023, 19:43
1352
1
Манчестер Сити не вылетел вовремя на матч с РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine

Делегация английского клуба «Манчестер Сити» не смогла по расписанию вылететь в Германию на матч групповой стадии Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

«Горожане» должны была прибыть в Лейпциг на игру с «быками» днем во вторник, 3 октября, но их вылет из аэропорта Манчестера был отложен из-за предупреждения о сильном ветре.

РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле пришлось провести предматчевую пресс-конференцию по Zoom, хотя она должна была состояться на стадионе «РБ Лейпциг».

Матч «РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити» должен состояться 4 октября, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Манчестер Сити РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Манчестер Сити
Источник ESPN
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AutumnBridge
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