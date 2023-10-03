Андрей БОРЯЧУК: «В Металлисте 1925 меня хорошо приняли»
Форвард «Металлиста 1925» – о матче против «Днепра-1»
Нападающий «Металлиста 1925» Андрей Борячук прокомментировал поражение 0:1 он «Днепра-1» в 9-м туре УПЛ и скандал с неназначенным пенальти в ворота «Днепра-1» за игру рукой Алексея Гуцуляка:
– Сам момент попадания мяча в руку Гуцуляку помню неясно. Но уже когда пересмотрел повтор после матча, убедился, что это должен был быть чистый пенальти.
– Какое настроение у команды после этого поражения?
– Неприятное, конечно. Но ничего, у нас впереди еще много матчей. Поэтому вчера погрустнели, сегодня уже нет времени грустить.
– Чего не хватило для получения очков?
– Реализации. Я должен был забивать как минимум, когда попал в штангу. Реализация подвела, но будем улучшать ее, а для этого - работать.
– Как ты чувствуешь себя после возвращения в «Металлист 1925»?
– Хорошо. Команда хорошо меня приняла, многих я уже знал. Поэтому чего-то необычного не было.
– Уже удалось наладить взаимосвязи с партнерами по команде?
– Да, есть хорошее взаимопонимание с ребятами.
– Сколько голов планируешь забить в этом сезоне?
– Есть свои цели, но не хочу их озвучивать. Самое главное, чтобы побеждала команда.
– Немалую часть прошлого сезона ты провел в родном «Шахтере», но, по сути, не получил шанса заиграть. Как считаешь, почему?
– Потому что из-за большой конкуренции на меня там просто не рассчитывали.
– Почему тогда тебя не отпустили раньше?
– Не знаю, вопрос не ко мне, а к руководству «Шахтера».
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