Андрей БОРЯЧУК: «В Металлисте 1925 меня хорошо приняли»

Нападающий «Металлиста 1925» Андрей Борячук прокомментировал поражение 0:1 он «Днепра-1» в 9-м туре УПЛ и скандал с неназначенным пенальти в ворота «Днепра-1» за игру рукой Алексея Гуцуляка:

– Сам момент попадания мяча в руку Гуцуляку помню неясно. Но уже когда пересмотрел повтор после матча, убедился, что это должен был быть чистый пенальти.

– Какое настроение у команды после этого поражения?

– Неприятное, конечно. Но ничего, у нас впереди еще много матчей. Поэтому вчера погрустнели, сегодня уже нет времени грустить.

– Чего не хватило для получения очков?

– Реализации. Я должен был забивать как минимум, когда попал в штангу. Реализация подвела, но будем улучшать ее, а для этого - работать.

– Как ты чувствуешь себя после возвращения в «Металлист 1925»?

– Хорошо. Команда хорошо меня приняла, многих я уже знал. Поэтому чего-то необычного не было.

– Уже удалось наладить взаимосвязи с партнерами по команде?

– Да, есть хорошее взаимопонимание с ребятами.

– Сколько голов планируешь забить в этом сезоне?

– Есть свои цели, но не хочу их озвучивать. Самое главное, чтобы побеждала команда.

– Немалую часть прошлого сезона ты провел в родном «Шахтере», но, по сути, не получил шанса заиграть. Как считаешь, почему?

– Потому что из-за большой конкуренции на меня там просто не рассчитывали.

– Почему тогда тебя не отпустили раньше?

– Не знаю, вопрос не ко мне, а к руководству «Шахтера».