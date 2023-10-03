Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей БОРЯЧУК: «В Металлисте 1925 меня хорошо приняли»
Украина. Премьер лига
03 октября 2023, 19:12 |
98
0

Андрей БОРЯЧУК: «В Металлисте 1925 меня хорошо приняли»

Форвард «Металлиста 1925» – о матче против «Днепра-1»

03 октября 2023, 19:12 |
98
0
Андрей БОРЯЧУК: «В Металлисте 1925 меня хорошо приняли»
ФК Металлист 1925. Андрей Борячук

Нападающий «Металлиста 1925» Андрей Борячук прокомментировал поражение 0:1 он «Днепра-1» в 9-м туре УПЛ и скандал с неназначенным пенальти в ворота «Днепра-1» за игру рукой Алексея Гуцуляка:

– Сам момент попадания мяча в руку Гуцуляку помню неясно. Но уже когда пересмотрел повтор после матча, убедился, что это должен был быть чистый пенальти.

– Какое настроение у команды после этого поражения?
– Неприятное, конечно. Но ничего, у нас впереди еще много матчей. Поэтому вчера погрустнели, сегодня уже нет времени грустить.

– Чего не хватило для получения очков?
– Реализации. Я должен был забивать как минимум, когда попал в штангу. Реализация подвела, но будем улучшать ее, а для этого - работать.

– Как ты чувствуешь себя после возвращения в «Металлист 1925»?
– Хорошо. Команда хорошо меня приняла, многих я уже знал. Поэтому чего-то необычного не было.

– Уже удалось наладить взаимосвязи с партнерами по команде?
– Да, есть хорошее взаимопонимание с ребятами.

– Сколько голов планируешь забить в этом сезоне?
– Есть свои цели, но не хочу их озвучивать. Самое главное, чтобы побеждала команда.

– Немалую часть прошлого сезона ты провел в родном «Шахтере», но, по сути, не получил шанса заиграть. Как считаешь, почему?
– Потому что из-за большой конкуренции на меня там просто не рассчитывали.

– Почему тогда тебя не отпустили раньше?
– Не знаю, вопрос не ко мне, а к руководству «Шахтера».

По теме:
Сергей ПАЛКИН: «Думаю, за 2 недели мы решим вопрос по Соломону»
Директор Металлиста 1925: «Действия арбитра матча с Днепром-1 – беспредел»
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Как можно ставить пенальти при отсутствии фола?»
Андрей Борячук Днепр-1 - Металлист 1925 Днепр-1 Металлист 1925 Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
Теннис | 03 октября 2023, 11:27 31
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд

Марта в двух сетах одолела Онс Жабер из Туниса

Александр Пихаленок заменит Виктора Цыганкова в сборной
Футбол | 03 октября 2023, 16:12 12
Александр Пихаленок заменит Виктора Цыганкова в сборной
Александр Пихаленок заменит Виктора Цыганкова в сборной

Полузащитник «Днепра-1» второй раз подряд переведен в основной список из резервного

Палкин рассказал о судебном иске Шахтера против Тете
Футбол | 03.10.2023, 17:09
Палкин рассказал о судебном иске Шахтера против Тете
Палкин рассказал о судебном иске Шахтера против Тете
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
Футбол | 03.10.2023, 02:25
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
Играл одной рукой из-за травмы. О'Салливан успешно стартовал в English Open
Снукер | 02.10.2023, 22:27
Играл одной рукой из-за травмы. О'Салливан успешно стартовал в English Open
Играл одной рукой из-за травмы. О'Салливан успешно стартовал в English Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спад Свентек, очередное фиаско украинок, перспективы Якубенко, финал Колб
Спад Свентек, очередное фиаско украинок, перспективы Якубенко, финал Колб
02.10.2023, 06:00
Теннис
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
02.10.2023, 10:40
Бокс
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 11
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
02.10.2023, 19:30 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
02.10.2023, 15:02 24
Футбол
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
02.10.2023, 11:59
Бокс
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
01.10.2023, 17:35 8
Футбол
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем