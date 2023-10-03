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  4. Марта КОСТЮК: «Надеюсь, мой пример приведет в тур больше тренеров-женщин»
WTA
03 октября 2023, 17:58 | Обновлено 03 октября 2023, 18:13
165
0

Марта КОСТЮК: «Надеюсь, мой пример приведет в тур больше тренеров-женщин»

Украинская теннисистка – о сотрудничестве с Сандрой Заневской

03 октября 2023, 17:58 | Обновлено 03 октября 2023, 18:13
165
0
Марта КОСТЮК: «Надеюсь, мой пример приведет в тур больше тренеров-женщин»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Сейчас Марта Костюк успешно выступает на турнире WTA в Пекине, и сегодня обыграла седьмую ракетку мира Онс Жабер. Украинская теннисистка считает, что это результат работы с польским тренером Сандрой Заневской, с которой они сотрудничают с августа:

«Я такой человек, который много говорит. И мне сложно работать с тренером-мужчиной, потому что они не разговаривают. Они не могут выразить, что ты чувствуешь.

На протяжении большей части жизни меня тренировала моя мама, женщина. Я очень рада и надеюсь, что такие примеры, как мой и Сандры приведет в тур больше женщин-тренеров, и теннисистки начнут больше доверять им».

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Марта Костюк
Источник WTA
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