Марта КОСТЮК: «Надеюсь, мой пример приведет в тур больше тренеров-женщин»

Сейчас Марта Костюк успешно выступает на турнире WTA в Пекине, и сегодня обыграла седьмую ракетку мира Онс Жабер. Украинская теннисистка считает, что это результат работы с польским тренером Сандрой Заневской, с которой они сотрудничают с августа:

«Я такой человек, который много говорит. И мне сложно работать с тренером-мужчиной, потому что они не разговаривают. Они не могут выразить, что ты чувствуешь.

На протяжении большей части жизни меня тренировала моя мама, женщина. Я очень рада и надеюсь, что такие примеры, как мой и Сандры приведет в тур больше женщин-тренеров, и теннисистки начнут больше доверять им».