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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «У того, кто думает, что голы лучше секса, проблемы»
Англия
03 октября 2023, 17:09 | Обновлено 03 октября 2023, 18:04
509
1

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «У того, кто думает, что голы лучше секса, проблемы»

Бывший нападающий дал сравнительную характеристику

03 октября 2023, 17:09 | Обновлено 03 октября 2023, 18:04
509
1
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «У того, кто думает, что голы лучше секса, проблемы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Швед Златан Ибрагимович, который сегодня, 3 октября отмечает свой 42-й день рождения, сравнил секс и забитые голы. Бывший форвард клубом «Милан», «Барселона» и «Ман Юнайтед» поделился мнением об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, полная версия которого выйдет в ближайшие дни.

– Когда забиваешь гол, это лучше, чем секс?
– Секс лучше. У того, кто думает иначе, есть проблемы с сексом, – заявил Ибрагимович.

Ранее Златан Ибрагимович рассказал, как однажды ослушался Пепа Гвардиолу.

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Златан Ибрагимович день рождения секс Пирс Морган
Источник Daily Star
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