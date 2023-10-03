Златан ИБРАГИМОВИЧ: «У того, кто думает, что голы лучше секса, проблемы»

Швед Златан Ибрагимович, который сегодня, 3 октября отмечает свой 42-й день рождения, сравнил секс и забитые голы. Бывший форвард клубом «Милан», «Барселона» и «Ман Юнайтед» поделился мнением об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, полная версия которого выйдет в ближайшие дни.

– Когда забиваешь гол, это лучше, чем секс?

– Секс лучше. У того, кто думает иначе, есть проблемы с сексом, – заявил Ибрагимович.

Ранее Златан Ибрагимович рассказал, как однажды ослушался Пепа Гвардиолу.