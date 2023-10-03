Златан ИБРАГИМОВИЧ: «У того, кто думает, что голы лучше секса, проблемы»
Бывший нападающий дал сравнительную характеристику
Швед Златан Ибрагимович, который сегодня, 3 октября отмечает свой 42-й день рождения, сравнил секс и забитые голы. Бывший форвард клубом «Милан», «Барселона» и «Ман Юнайтед» поделился мнением об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, полная версия которого выйдет в ближайшие дни.
– Когда забиваешь гол, это лучше, чем секс?
– Секс лучше. У того, кто думает иначе, есть проблемы с сексом, – заявил Ибрагимович.
Ранее Златан Ибрагимович рассказал, как однажды ослушался Пепа Гвардиолу.
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