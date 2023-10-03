Златан Ибрагимович рассказал, как ослушался Пепа Гвардиолу
Во всем виновата машина Ferrari
Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал, как во время выступлений за «Барселону» ослушался главного тренера команды Пепа Гвардиола:
«Когда я впервые встретил Пепа Гвардиолу, он сказал мне: «Помни, игроки не приезжают сюда на Ferrari». Что я сделал? Конечно, приехал на своем чертовском Ferrari».
Интересно, что именно из-за конфликтов с Пепом Златан Ибрагимович провел в «Барселоне» всего 1 сезон. Клуб из Каталонии купил его за 70 миллионов евро, но уже через год отпустил в аренду за 6 миллионов, а еще через год продал за 24 миллиона.
Но, несмотря на проблемы с характером, статистика Златана в «Барселоне» впечатляет: 22 забитых мяча и 13 голевых передач в 46 матчах.
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