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Испания
03 октября 2023, 16:31 |
996
1

Златан Ибрагимович рассказал, как ослушался Пепа Гвардиолу

Во всем виновата машина Ferrari

03 октября 2023, 16:31 |
996
1
Златан Ибрагимович рассказал, как ослушался Пепа Гвардиолу
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович и Пеп Гвардиола

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал, как во время выступлений за «Барселону» ослушался главного тренера команды Пепа Гвардиола:

«Когда я впервые встретил Пепа Гвардиолу, он сказал мне: «Помни, игроки не приезжают сюда на Ferrari». Что я сделал? Конечно, приехал на своем чертовском Ferrari».

Интересно, что именно из-за конфликтов с Пепом Златан Ибрагимович провел в «Барселоне» всего 1 сезон. Клуб из Каталонии купил его за 70 миллионов евро, но уже через год отпустил в аренду за 6 миллионов, а еще через год продал за 24 миллиона.

Но, несмотря на проблемы с характером, статистика Златана в «Барселоне» впечатляет: 22 забитых мяча и 13 голевых передач в 46 матчах.

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Источник Sport.es
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Vitason
Что за бред! Сравнение,несравнимого!!
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