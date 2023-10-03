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Лига чемпионов
03 октября 2023, 16:48 | Обновлено 03 октября 2023, 16:59
282
0

В УЕФА опровергли создание нового евротурнира

В Ньоне не подтвердили имеющийся инсайд

03 октября 2023, 16:48 | Обновлено 03 октября 2023, 16:59
282
0
В УЕФА опровергли создание нового евротурнира
Getty Images/Global Images Ukraine

В Европейском футбольном союзе опровергли имеющиеся сообщения о предстоящей реформе формата розыгрыша клубных евротурниров.

Как известно, ранее стало известно, что УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA) рассматривает модель создания трех дивизионов, в каждом из которых будет по 18 участников.

«УЕФА не работает ни над каким новым проектом подобного рода. Неприятие УЕФА так называемой Суперлиги хорошо задокументировано, и слухи, предполагающие что-то иное, совершенно необоснованны.

Мы с нетерпением ожидаем введения нового формата клубных соревнований с 2024 года, который поддерживает принцип, согласно которому выступление во внутреннем первенстве является ключом к квалификации в еврокубки, и позволит болельщикам увидеть еще больше важных европейских матчей, лучший конкурентный баланс и открытый турнир, где важен каждый матч», – заявили в УЕФА.

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Источник Calcio e Finanza
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