В УЕФА опровергли создание нового евротурнира

В Европейском футбольном союзе опровергли имеющиеся сообщения о предстоящей реформе формата розыгрыша клубных евротурниров.

Как известно, ранее стало известно, что УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA) рассматривает модель создания трех дивизионов, в каждом из которых будет по 18 участников.

«УЕФА не работает ни над каким новым проектом подобного рода. Неприятие УЕФА так называемой Суперлиги хорошо задокументировано, и слухи, предполагающие что-то иное, совершенно необоснованны.

Мы с нетерпением ожидаем введения нового формата клубных соревнований с 2024 года, который поддерживает принцип, согласно которому выступление во внутреннем первенстве является ключом к квалификации в еврокубки, и позволит болельщикам увидеть еще больше важных европейских матчей, лучший конкурентный баланс и открытый турнир, где важен каждый матч», – заявили в УЕФА.