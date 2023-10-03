Вингер Милана хочет убрать систему VAR из футбола

Американский вингер «Милана» Кристиан Пулишич выступит за отказ от использования системы видеоповторов VAR в мировом футболе:

«Полностью уберите это. Я совсем не возражаю против технологии линии ворот, считаю, она прекрасна.

Но в остальном понимаю, что VAR – это одна из тех вещей, которую вы будете хвалить, если она помогает вам. Если она действует против вас, вы ее ненавидите. Но в целом, как фанат я считаю, что нам будет лучше без нее».

В нынешнем сезоне на счету Пулишича 3 гола и 1 ассист в 8 матчах за «Милан» во всех турнирах.