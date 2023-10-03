В среду, 4 октября «Шахтер» во втором туре Лиги чемпионов в группе Н на выезде сыграет с бельгийским «Антверпеном». Начало матча – в 19:45 по Киеву. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Антверпен – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В первом туре «Шахтер» проиграл «Порту» со счетом 1:3, а «Антверпен» был разгромлен «Барселоной» со счетом 0:5.