Маннарино взял трофей на турнире ATP 250 в Астане
Француз в финале переиграл Себастьяна Корду
Французский теннисист Адриан Маннарино стал победителем турнира ATP 250, который завершился в Астане.
В финале 35-летний Маннарино выяснил отношения с Себастьяном Кордой из США и добился победы в трех сетах.
АТР 250 Астана. Финал
Себастьян Корда (США, 5) – Адриан Маннарино (Франция, 6) – 6:4, 3:6, 2:6
Это была первая в истории очная встреча теннисистов.
Стоит напомнить, что 2020 году Маннарино уже играл в поединке за титул на кортах Казахстана (тогда соревнование проводились в Нур-Султане). В той встрече он уступил австралийцу Джону Миллману.
Титул в Астане стал для Адриана Маннарино вторым в нынешнем сезоне. Ранее он взял трофей на травяном турнире в Ньюпорте.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина снова сыграет против Каролин Гарсии
Украинец отличился в игре против «Фулхэма»