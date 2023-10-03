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ATP
03 октября 2023, 16:27 | Обновлено 03 октября 2023, 16:37
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Маннарино взял трофей на турнире ATP 250 в Астане

Француз в финале переиграл Себастьяна Корду

03 октября 2023, 16:27 | Обновлено 03 октября 2023, 16:37
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Маннарино взял трофей на турнире ATP 250 в Астане
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриан Маннарино

Французский теннисист Адриан Маннарино стал победителем турнира ATP 250, который завершился в Астане.

В финале 35-летний Маннарино выяснил отношения с Себастьяном Кордой из США и добился победы в трех сетах.

АТР 250 Астана. Финал

Себастьян Корда (США, 5) – Адриан Маннарино (Франция, 6) – 6:4, 3:6, 2:6

Это была первая в истории очная встреча теннисистов.

Стоит напомнить, что 2020 году Маннарино уже играл в поединке за титул на кортах Казахстана (тогда соревнование проводились в Нур-Султане). В той встрече он уступил австралийцу Джону Миллману.

Титул в Астане стал для Адриана Маннарино вторым в нынешнем сезоне. Ранее он взял трофей на травяном турнире в Ньюпорте.

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ATP Астана Адриан Маннарино Себастьян Корда
Источник Sport.ua
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