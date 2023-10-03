Маннарино взял трофей на турнире ATP 250 в Астане

Французский теннисист Адриан Маннарино стал победителем турнира ATP 250, который завершился в Астане.

В финале 35-летний Маннарино выяснил отношения с Себастьяном Кордой из США и добился победы в трех сетах.

АТР 250 Астана. Финал

Себастьян Корда (США, 5) – Адриан Маннарино (Франция, 6) – 6:4, 3:6, 2:6

Это была первая в истории очная встреча теннисистов.

Стоит напомнить, что 2020 году Маннарино уже играл в поединке за титул на кортах Казахстана (тогда соревнование проводились в Нур-Султане). В той встрече он уступил австралийцу Джону Миллману.

Титул в Астане стал для Адриана Маннарино вторым в нынешнем сезоне. Ранее он взял трофей на травяном турнире в Ньюпорте.