Маннарино взял трофей на травяном турнире в Ньюпорте
Француз завоевал третий титул в карьере
Адриан Маннарино (№38 АТР) стал победителем травяного турнира ATP-250, который состоялся в Ньюпорте (США).
В финале француз встретился с американцем Алексом Михельсеном (№190 АТР) и одержал победу в двух сетах.
Для 18-летнего представителя США это был лишь второй в карьере взрослый турнир.
АТР Ньюпорт. Финал
Алекс Михельсен (США) – Адриан Маннарино (Франция) – 2:6, 4:6
35-летний Маннарино заоевал третий в карьере титул ATP и первый в нынешнем сезоне. Ранее Адриан побеждал в Хертогенбосхе в 2019 году и в Уинстон-Сейлеме в 2022 году.
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