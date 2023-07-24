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  4. Маннарино взял трофей на травяном турнире в Ньюпорте
ATP
24 июля 2023, 03:40 | Обновлено 24 июля 2023, 03:43
19
0

Маннарино взял трофей на травяном турнире в Ньюпорте

Француз завоевал третий титул в карьере

24 июля 2023, 03:40 | Обновлено 24 июля 2023, 03:43
19
0
Маннарино взял трофей на травяном турнире в Ньюпорте
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриан Маннарино

Адриан Маннарино (№38 АТР) стал победителем травяного турнира ATP-250, который состоялся в Ньюпорте (США).

В финале француз встретился с американцем Алексом Михельсеном (№190 АТР) и одержал победу в двух сетах.

Для 18-летнего представителя США это был лишь второй в карьере взрослый турнир.

АТР Ньюпорт. Финал

Алекс Михельсен (США) – Адриан Маннарино (Франция) – 2:6, 4:6

35-летний Маннарино заоевал третий в карьере титул ATP и первый в нынешнем сезоне. Ранее Адриан побеждал в Хертогенбосхе в 2019 году и в Уинстон-Сейлеме в 2022 году.

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ATP Ньюпорт Адриан Маннарино
Источник Sport.ua
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