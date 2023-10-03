Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Антверпен – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Антверпен
04.10.2023 19:45 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 октября 2023, 15:42 | Обновлено 03 октября 2023, 15:43
254
0

Антверпен – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 4 октября

03 октября 2023, 15:42 | Обновлено 03 октября 2023, 15:43
254
0
Антверпен – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

В среду, 4 октября «Шахтер» во втором туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с бельгийским «Антверпеном». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Антверпен – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на MEGOGO.

Антверпен – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Антверпен – Шахтер
Симоне ИНДЗАГИ: «У Бенфики остались те же игровые принципы»
Антверпен – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Антверпен Шахтер Донецк Антверпен - Шахтер Лига чемпионов смотреть онлайн видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
Футбол | 03 октября 2023, 08:20 18
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика

«Синие» в лондонском дерби обыграли «Фулхэм» со счетом 2:0

Травма Цыганкова, первый гол Мудрика и провал Яремчука
Футбол | 03 октября 2023, 14:28 0
Травма Цыганкова, первый гол Мудрика и провал Яремчука
Травма Цыганкова, первый гол Мудрика и провал Яремчука

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах.

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 03.10.2023, 14:45
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Арум назвал вероятный гонорар Фьюри за бой с Усиком
Бокс | 02.10.2023, 23:48
Арум назвал вероятный гонорар Фьюри за бой с Усиком
Арум назвал вероятный гонорар Фьюри за бой с Усиком
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
Теннис | 03.10.2023, 11:27
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Яремчука за провальный матч Валенсии против Бетиса
Стала известна оценка Яремчука за провальный матч Валенсии против Бетиса
02.10.2023, 05:30
Футбол
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
02.10.2023, 03:57 7
Волейбол
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 10
Футбол
На Вондроушову вылился поток оскорблений из-за поражения от Калининой
На Вондроушову вылился поток оскорблений из-за поражения от Калининой
01.10.2023, 17:13 14
Теннис
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
02.10.2023, 22:22 37
Футбол
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
01.10.2023, 18:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем