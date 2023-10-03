В среду, 4 октября «Шахтер» во втором туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с бельгийским «Антверпеном». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.

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Антверпен – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Антверпен – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция