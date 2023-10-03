04.10.2023 19:45 - : -
Лига чемпионов03 октября 2023, 15:42 | Обновлено 03 октября 2023, 15:43
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Антверпен – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 4 октября
03 октября 2023, 15:42 | Обновлено 03 октября 2023, 15:43
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В среду, 4 октября «Шахтер» во втором туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с бельгийским «Антверпеном». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Антверпен – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на MEGOGO.
Антверпен – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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