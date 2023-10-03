Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ВАНТУХ: «Недооценивать Брейдаблик ни в коем случае нельзя»
Лига конференций
03 октября 2023, 15:48 |
229
0

Роман ВАНТУХ: «Недооценивать Брейдаблик ни в коем случае нельзя»

Защитник «Зари» рассказал об ожиданиях от матча Лиги конференций

03 октября 2023, 15:48 |
229
0
Роман ВАНТУХ: «Недооценивать Брейдаблик ни в коем случае нельзя»
ФК Заря. Роман Вантух

Защитник «Зари» Роман Вантух рассказал об ожиданиях от матча 2-го тура группового этапа Лиги конференций против исландского «Брейдаблика».

– Хочется узнать твое мнение относительно игры против «Черноморца».
– Игру с «Черноморцем» можно заносить в актив. Наконец смогли показать наш потенциал в атаке: у нас много быстрых игроков, хорошие игроки центра поля, которые должны, могут и будут создавать много возможностей для взятия ворот. Реализация подвела, но рад, что эти моменты были. Голы придут.

– Вчера мы были во Львове, сегодня мы уже в Люблине, завтра летим в Рейкьявик. Как считаешь, эта логистика мешает украинским клубам или это реалии, которые надо воспринимать?
– Это не помогает. Но это реалии, которые надо воспринимать. Просто не надо думать, что это будет нам мешать. У нас есть крутая возможность поиграть в еврокубках, показать себя, поиграть с хорошими командами, поиграть с болельщиками на трибунах. Логистика – это мелочи.

– Впереди игра с «Брейдабликом». Можешь что-то рассказать об этом сопернике? Чего нам ожидать?
– Когда я услышал об Исландии, то подумал, что это будут высокие и мощные ребята. Но когда увидел их голы в ворота «Маккаби», я понял, что ребята хорошо комбинируют, классно работают с мячом. Мы еще не разбирали их, потому что 2 дня в дороге находимся. Сегодня начнем разбор. Но точно могу сказать, что это команда, которая умеет играть в футбол. Недооценивать ни в коем случае нельзя.

В 1-м туре луганчане сыграли вничью с фаворитом группы «Гентом» (1:1). Эта ничья поднимает шансы «Зари» на евровесну.

По теме:
Источник: есть желающий приобрести Черноморец, владельцы не продают
Поражения Шахтера и Кривбасса, победы Динамо и Днепра-1
УПЛ-2023/2024. Шахтер – лидер, но уступает Динамо
Роман Вантух Заря Луганск Брейдаблик Лига конференций Черноморец Одесса Черноморец - Заря
Источник ФК Заря Луганск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цифры и факты. Важнейшие события 9-го тура УПЛ
Футбол | 03 октября 2023, 12:32 0
Цифры и факты. Важнейшие события 9-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 9-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

Мудрик – один из худших среди основы Челси в матче с Фулхэмом
Футбол | 03 октября 2023, 03:10 1
Мудрик – один из худших среди основы Челси в матче с Фулхэмом
Мудрик – один из худших среди основы Челси в матче с Фулхэмом

Украинец получил оценку 7,1, отыграв один тайм

Арум назвал вероятный гонорар Фьюри за бой с Усиком
Бокс | 02.10.2023, 23:48
Арум назвал вероятный гонорар Фьюри за бой с Усиком
Арум назвал вероятный гонорар Фьюри за бой с Усиком
Дождь не помог. Цуренко проиграла Кудерметовой в Пекине
Теннис | 03.10.2023, 14:52
Дождь не помог. Цуренко проиграла Кудерметовой в Пекине
Дождь не помог. Цуренко проиграла Кудерметовой в Пекине
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
Футбол | 03.10.2023, 08:20
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Яремчука за провальный матч Валенсии против Бетиса
Стала известна оценка Яремчука за провальный матч Валенсии против Бетиса
02.10.2023, 05:30
Футбол
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 10
Футбол
ХИРН: в контракте на бой Усик – Фьюри прописан гарантированный реванш
ХИРН: в контракте на бой Усик – Фьюри прописан гарантированный реванш
01.10.2023, 20:32 1
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
02.10.2023, 04:59 4
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
02.10.2023, 19:30 23
Футбол
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
01.10.2023, 17:35 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем