Симоне ИНДЗАГИ: «У Бенфики остались те же игровые принципы»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги чемпионов против «Бенфики» Анатолия Трубина (3 октября, 22:00):

«Это будет сложная игра, в которую мы должны играть с высокой интенсивностью. «Бенфика» выиграла все матчи, кроме одного, как и мы. У них те же игры принципы, что и в прошлом сезоне. Они проиграли первый матч нынешней Лиги чемпионов, но имели много шансов, несмотря на то, что они остались вдесятером, они заслуживали другого результата.

У «Бенфики» новый вратарь и Ди Мария. У них сменилось несколько игроков, но принципы у них те же. Мы знаем, что это будет напряженный матч.

Наша группа очень ровная, «Реал Сосьедад» был одним из клубов, которых хотелось избежать в четвертой корзине вместе с «Ньюкаслом», и мы уже поняли, почему.

Куадрадо сегодня тренировался, и он будет в заявке на игру. Мне еще предстоит решить, кто выйдет в стартовом составе. Мы скучали по нему, и я рассчитываю на него в следующих матчах.

Сенси и Фраттези отсутствуют. Сенси вернется после перерыва на матчи сборных, и мы оцениваем состояние Фраттези, надеюсь, что он будет готов к матчу с «Болоньей». Была надежда на эту игру, но вместе с моими помощниками мы решили отложить его возвращение».