Михаил МУДРИК: «Надеюсь, травма не повлияет на матчи сборной»
Украинский игрок «Челси» – о ситуации с повреждением четырехглавой мышцы бедра
Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик рассказал о своей травме в матче с «Фулхэмом» (2:0).
- Как себя чувствуешь? Повлияет ли повреждение на матчи сборной?
- Я надеюсь, что нет. Потому что сегодня намного лучше. Прогнозы врачей также положительные, – сказал Мудрик.
Мудрика заменили в перерыве. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после матча сообщил, что Михаил почувствовал дискомфорт в бедре.
14 октября сборная Украины проведет матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии, 17-го – сыграет с Мальтой.
Ранее травмировался Виктор Цыганков, он точное пропустит октябрьские матчи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий сборной Украины – о предстоящем матче с бельгийским «Антверпеном»
Саудовская команда отказалась играть против «Сепахана» во 2-м туре группы С