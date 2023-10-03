Михаил МУДРИК: «Надеюсь, травма не повлияет на матчи сборной»

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик рассказал о своей травме в матче с «Фулхэмом» (2:0).

- Как себя чувствуешь? Повлияет ли повреждение на матчи сборной?

- Я надеюсь, что нет. Потому что сегодня намного лучше. Прогнозы врачей также положительные, – сказал Мудрик.

Мудрика заменили в перерыве. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после матча сообщил, что Михаил почувствовал дискомфорт в бедре.

14 октября сборная Украины проведет матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии, 17-го – сыграет с Мальтой.

Ранее травмировался Виктор Цыганков, он точное пропустит октябрьские матчи.