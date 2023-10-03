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  4. Михаил МУДРИК: «Надеюсь, травма не повлияет на матчи сборной»
Англия
03 октября 2023, 13:35 |
1103
1

Михаил МУДРИК: «Надеюсь, травма не повлияет на матчи сборной»

Украинский игрок «Челси» – о ситуации с повреждением четырехглавой мышцы бедра

03 октября 2023, 13:35 |
1103
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Михаил МУДРИК: «Надеюсь, травма не повлияет на матчи сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик рассказал о своей травме в матче с «Фулхэмом» (2:0).

- Как себя чувствуешь? Повлияет ли повреждение на матчи сборной?
- Я надеюсь, что нет. Потому что сегодня намного лучше. Прогнозы врачей также положительные, – сказал Мудрик.

Мудрика заменили в перерыве. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после матча сообщил, что Михаил почувствовал дискомфорт в бедре.

14 октября сборная Украины проведет матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии, 17-го – сыграет с Мальтой.

Ранее травмировался Виктор Цыганков, он точное пропустит октябрьские матчи.

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Источник Tribuna Expresso
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Мішані здоров'я останній матч просто агонь
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